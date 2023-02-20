https://ria.ru/20230220/snegopad-1853206740.html

Службы Москвы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада

Службы Москвы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада - РИА Новости, 20.02.2023

Службы Москвы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада

Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада, в выходные прирост свежевыпавшего снега составил до 10 сантиметров, сообщается... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:56

2023-02-20T16:56

2023-02-20T16:56

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада, в выходные прирост свежевыпавшего снега составил до 10 сантиметров, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада. В выходные прирост свежевыпавшего снега составил до 10 сантиметров. Сегодня в столице вновь местами небольшой снег, его прирост может составить до 1 сантиметра", - говорится в сообщении. Отмечается, что повсеместно организованы работы по очистке дворовых территорий. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. "Ранним утром провели механизированное прометание дорог и тротуаров с противогололедной обработкой. В течение всего светового дня продолжается очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков", - говорится в сообщении. Отмечается, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями, пешеходов просят быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения.

https://ria.ru/20230220/sneg-1853073793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы