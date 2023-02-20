https://ria.ru/20230220/sloveniya-1853135470.html

Словения готовит международную конференцию по преступлениям на Украине

Словения готовит международную конференцию по преступлениям на Украине - РИА Новости, 20.02.2023

Словения готовит международную конференцию по преступлениям на Украине

Словения готовит в мае конференцию по "преступлениям" на Украине, на которой планируется подписать международную конвенцию, заявила словенский министр... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:59

2023-02-20T12:59

2023-02-20T12:59

в мире

словения

украина

евросоюз

европа

брюссель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767616174_0:153:3071:1880_1920x0_80_0_0_aa6ba4306b5d765c1d637ad08d2b3015.jpg

БЕЛГРАД, 20 фев – РИА Новости. Словения готовит в мае конференцию по "преступлениям" на Украине, на которой планируется подписать международную конвенцию, заявила словенский министр иностранных дел Таня Файон. Глава внешнеполитического ведомства Словении в понедельник приняла участие в совете министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. "В Словении в конце мая мы готовим дипломатическую конференцию, которая бы вела к подписанию международной конвенции о сотрудничестве в правосудии в сфере преступлений против человечности, военных преступлений, других международных уголовных преступлений и геноцида, эта конвенция… поможет в осуществлении правосудия по военным преступлениям на Украине", - сказала глава МИД Словении перед началом заседания.

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853043519.html

словения

украина

европа

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, словения, украина, евросоюз, европа, брюссель