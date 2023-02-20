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Словения готовит международную конференцию по преступлениям на Украине - РИА Новости, 20.02.2023
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Словения готовит международную конференцию по преступлениям на Украине
Словения готовит международную конференцию по преступлениям на Украине - РИА Новости, 20.02.2023
Словения готовит международную конференцию по преступлениям на Украине
Словения готовит в мае конференцию по "преступлениям" на Украине, на которой планируется подписать международную конвенцию, заявила словенский министр... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:59
2023-02-20T12:59
в мире
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украина
евросоюз
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БЕЛГРАД, 20 фев – РИА Новости. Словения готовит в мае конференцию по "преступлениям" на Украине, на которой планируется подписать международную конвенцию, заявила словенский министр иностранных дел Таня Файон. Глава внешнеполитического ведомства Словении в понедельник приняла участие в совете министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. "В Словении в конце мая мы готовим дипломатическую конференцию, которая бы вела к подписанию международной конвенции о сотрудничестве в правосудии в сфере преступлений против человечности, военных преступлений, других международных уголовных преступлений и геноцида, эта конвенция… поможет в осуществлении правосудия по военным преступлениям на Украине", - сказала глава МИД Словении перед началом заседания.
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853043519.html
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в мире, словения, украина, евросоюз, европа, брюссель
В мире, Словения, Украина, Евросоюз, Европа, Брюссель
12:59 20.02.2023
 
Словения готовит международную конференцию по преступлениям на Украине

Словения готовит в мае международную конференцию по военным преступлениям на Украине

© Pixabay / miran kristofЛюбляна, Словения
Любляна, Словения - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Pixabay / miran kristof
Любляна, Словения. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 20 фев – РИА Новости. Словения готовит в мае конференцию по "преступлениям" на Украине, на которой планируется подписать международную конвенцию, заявила словенский министр иностранных дел Таня Файон.
Глава внешнеполитического ведомства Словении в понедельник приняла участие в совете министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
"В Словении в конце мая мы готовим дипломатическую конференцию, которая бы вела к подписанию международной конвенции о сотрудничестве в правосудии в сфере преступлений против человечности, военных преступлений, других международных уголовных преступлений и геноцида, эта конвенция… поможет в осуществлении правосудия по военным преступлениям на Украине", - сказала глава МИД Словении перед началом заседания.
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