https://ria.ru/20230220/shoygu-1853215277.html

Шойгу встретился с генсеком ОДКБ

Шойгу встретился с генсеком ОДКБ - РИА Новости, 20.02.2023

Шойгу встретился с генсеком ОДКБ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел встречу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T17:20

2023-02-20T17:20

2023-02-20T17:20

россия

белоруссия

сергей шойгу

имангали тасмагамбетов

александр лукашенко

одкб

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел встречу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетовым, обсудил в том числе вопросы "совершенствования ее силового потенциала", сообщили в военном ведомстве. "В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы развития военной составляющей организации и совершенствования ее силового потенциала", - отметили в министерстве. Шойгу поздравил Тасмагамбетова с назначением на должность. "Хочу сразу же поздравить с назначением на этот важный и ответственный пост, от которого многое зависит в нашей организации. Надеюсь, что Ваш колоссальный опыт как деятеля государственного масштаба, а теперь уже и межгосударственного масштаба, с учетом Вашего опыта, в том числе на посту министра обороны, на котором вы сделали много для становления Вооруженных сил Казахстана", - сказал глава российского военного ведомства. Министр также выразил надежду на то, что опыт Тасмагамбетова послужит дальнейшему укреплению авторитета ОДКБ как на международной арене, так и внутри каждого из государств, которые входят в организацию. В свою очередь генсек ОДКБ поблагодарил Шойгу за встречу. "Спасибо за возможность с вами встретиться, понимаю, что сейчас время на вес золота", - сказал Тасмагамбетов. "Хочу проинформировать вас о том, что у меня состоялся на прошлой неделе визит к председателю Совета коллективной безопасности, президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Прежде всего, подписали план мероприятий по исполнению решений Совета коллективной безопасности - ноябрьские решения прошлого года", - отметил генеральный секретарь ОДКБ. Имангали Тасмагамбетов назначен на должность генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года сроком на три года.

https://ria.ru/20230214/shos-1851903365.html

https://ria.ru/20230213/odkb-1851645824.html

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россия, белоруссия, сергей шойгу, имангали тасмагамбетов, александр лукашенко, одкб