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Почта Банк запустил билетный сервис - РИА Новости, 20.02.2023
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Почта Банк запустил билетный сервис
Почта Банк запустил билетный сервис - РИА Новости, 20.02.2023
Почта Банк запустил билетный сервис
Почта Банк запустил собственный онлайн-сервис по покупке билетов на культурные мероприятия, сообщает пресс-служба банка, который является оператором молодежной... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:05
2023-02-20T14:05
почта банк
технологии
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Почта Банк запустил собственный онлайн-сервис по покупке билетов на культурные мероприятия, сообщает пресс-служба банка, который является оператором молодежной программы Пушкинская карта".Через витрину банка можно приобрести билеты на различные мероприятия по всей стране, включая те, что входят в программу "Пушкинская карта". Сегодня в билетной витрине представлены более чем 18 тысяч мероприятий, до конца года число учреждений культуры и мероприятий вырастет более чем вдвое.Общие инвестиции в проект превысят 150 миллионов рублей до конца 2023 года. Банк рассчитывает в перспективе ближайших лет войти в топ-5 игроков этого сегмента.Сервис запущен на базе платформы SmartBilet, которую Почта Банк приобрел в 2022 году.Билеты можно оплатить любой банковской картой, в том числе Пушкинской - на мероприятия, входящие в программу. Одно из преимуществ билетного сервиса Почта Банка как оператора Пушкинской карты – возможность приобрести по ней групповые билеты с помощью сервиса "коллективная покупка", а также оформить бесплатные билеты сопровождающих для похода на мероприятие группой учащихся от 10 человек."Мы хотим, чтобы у наших клиентов было под рукой все, что нужно каждый день: не только финансовые сервисы, но и возможность выбрать и сразу купить билеты для досуга. Онлайн-продажи билетов - большой и динамично растущий сегмент с огромными перспективами, который нам, как банку и оператору программы "Пушкинская карта", очень интересен. Мы намерены активно развивать это направление и в перспективе ближайших лет войти в топ-5 ведущих игроков этого сегмента, составив конкуренцию ведущим билетным агрегаторам", – подчеркнул начальник службы электронного бизнеса Почта Банка Михаил Бахиркин.
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почта банк, технологии
Почта банк, Технологии
14:05 20.02.2023
 

Почта Банк запустил билетный сервис

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкБанкоматы "Почта Банка"
Банкоматы Почта Банка - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Почта Банк запустил собственный онлайн-сервис по покупке билетов на культурные мероприятия, сообщает пресс-служба банка, который является оператором молодежной программы Пушкинская карта".
Через витрину банка можно приобрести билеты на различные мероприятия по всей стране, включая те, что входят в программу "Пушкинская карта". Сегодня в билетной витрине представлены более чем 18 тысяч мероприятий, до конца года число учреждений культуры и мероприятий вырастет более чем вдвое.
Общие инвестиции в проект превысят 150 миллионов рублей до конца 2023 года. Банк рассчитывает в перспективе ближайших лет войти в топ-5 игроков этого сегмента.Сервис запущен на базе платформы SmartBilet, которую Почта Банк приобрел в 2022 году.
Билеты можно оплатить любой банковской картой, в том числе Пушкинской - на мероприятия, входящие в программу. Одно из преимуществ билетного сервиса Почта Банка как оператора Пушкинской карты – возможность приобрести по ней групповые билеты с помощью сервиса "коллективная покупка", а также оформить бесплатные билеты сопровождающих для похода на мероприятие группой учащихся от 10 человек.
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"Мы хотим, чтобы у наших клиентов было под рукой все, что нужно каждый день: не только финансовые сервисы, но и возможность выбрать и сразу купить билеты для досуга. Онлайн-продажи билетов - большой и динамично растущий сегмент с огромными перспективами, который нам, как банку и оператору программы "Пушкинская карта", очень интересен. Мы намерены активно развивать это направление и в перспективе ближайших лет войти в топ-5 ведущих игроков этого сегмента, составив конкуренцию ведущим билетным агрегаторам", – подчеркнул начальник службы электронного бизнеса Почта Банка Михаил Бахиркин.
 
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