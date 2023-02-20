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Рязанский губернатор открыл центр допобразования в Сасово - РИА Новости, 20.02.2023
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Рязанский губернатор открыл центр допобразования в Сасово
Рязанский губернатор открыл центр допобразования в Сасово - РИА Новости, 20.02.2023
Рязанский губернатор открыл центр допобразования в Сасово
Центр дополнительного образования, созданный на базе бывшего кинотеатра, открылся в городе Сасово Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T18:28
2023-02-20T18:28
рязанская область
сасово
рязанская область
павел малков
россия
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РЯЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. Центр дополнительного образования, созданный на базе бывшего кинотеатра, открылся в городе Сасово Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков. “В Сасове открыл свои двери обновлённый центр дополнительного образования. В здании бывшего кинотеатра провели перепланировку и ремонт, разместили новое оборудование: современные компьютеры, наборы для робототехники, мольберты и многое другое. Предусмотрены уютные места для отдыха с настольными играми и зал для проведения мероприятий”, - написал Малков в своем Telegram-канале. Отмечается, что на занятия уже записались более 700 детей и подростков. Предусмотрено шесть направлений дополнительного образования, в том числе программирование, моделирование, музыка, хореография. “Центр планирует сотрудничать с рязанскими вузами. А занятия в нём уже сегодня помогают лучше подготовиться к поступлению”, - добавил губернатор. Малков уточнил, что проект стал возможным благодаря участию в федеральной программе “Комплексное развитие сельских территорий”, реализация которой в регионе будет продолжена.
https://ria.ru/20230217/gaz-1852752257.html
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сасово, рязанская область, павел малков, россия
Рязанская область, Сасово, Рязанская область, Павел Малков, Россия
18:28 20.02.2023
 
Рязанский губернатор открыл центр допобразования в Сасово

Губернатор Рязанской области Малков открыл центр дополнительного образования в Сасово

CC0 / Max071086 / Город Сасово Рязанской области
Город Сасово Рязанской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
CC0 / Max071086 /
Город Сасово Рязанской области. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. Центр дополнительного образования, созданный на базе бывшего кинотеатра, открылся в городе Сасово Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков.
“В Сасове открыл свои двери обновлённый центр дополнительного образования. В здании бывшего кинотеатра провели перепланировку и ремонт, разместили новое оборудование: современные компьютеры, наборы для робототехники, мольберты и многое другое. Предусмотрены уютные места для отдыха с настольными играми и зал для проведения мероприятий”, - написал Малков в своем Telegram-канале.
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Отмечается, что на занятия уже записались более 700 детей и подростков. Предусмотрено шесть направлений дополнительного образования, в том числе программирование, моделирование, музыка, хореография. “Центр планирует сотрудничать с рязанскими вузами. А занятия в нём уже сегодня помогают лучше подготовиться к поступлению”, - добавил губернатор.
Малков уточнил, что проект стал возможным благодаря участию в федеральной программе “Комплексное развитие сельских территорий”, реализация которой в регионе будет продолжена.
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