https://ria.ru/20230220/sasovo-1853238779.html

Рязанский губернатор открыл центр допобразования в Сасово

Рязанский губернатор открыл центр допобразования в Сасово - РИА Новости, 20.02.2023

Рязанский губернатор открыл центр допобразования в Сасово

Центр дополнительного образования, созданный на базе бывшего кинотеатра, открылся в городе Сасово Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T18:28

2023-02-20T18:28

2023-02-20T18:28

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сасово

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. Центр дополнительного образования, созданный на базе бывшего кинотеатра, открылся в городе Сасово Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков. “В Сасове открыл свои двери обновлённый центр дополнительного образования. В здании бывшего кинотеатра провели перепланировку и ремонт, разместили новое оборудование: современные компьютеры, наборы для робототехники, мольберты и многое другое. Предусмотрены уютные места для отдыха с настольными играми и зал для проведения мероприятий”, - написал Малков в своем Telegram-канале. Отмечается, что на занятия уже записались более 700 детей и подростков. Предусмотрено шесть направлений дополнительного образования, в том числе программирование, моделирование, музыка, хореография. “Центр планирует сотрудничать с рязанскими вузами. А занятия в нём уже сегодня помогают лучше подготовиться к поступлению”, - добавил губернатор. Малков уточнил, что проект стал возможным благодаря участию в федеральной программе “Комплексное развитие сельских территорий”, реализация которой в регионе будет продолжена.

https://ria.ru/20230217/gaz-1852752257.html

https://ria.ru/20230215/patsient-1852239061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сасово, рязанская область, павел малков, россия