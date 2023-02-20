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СМИ: около 60 человек могут попасть под новые санкции ЕС против России - РИА Новости, 20.02.2023
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СМИ: около 60 человек могут попасть под новые санкции ЕС против России
СМИ: около 60 человек могут попасть под новые санкции ЕС против России - РИА Новости, 20.02.2023
СМИ: около 60 человек могут попасть под новые санкции ЕС против России
Под новые санкции ЕС против РФ могут попасть около 60 человек, в том числе глава Россотрудничества Евгений Примаков и уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T17:45
2023-02-20T17:45
санкции
санкции в отношении россии
россия
евгений примаков (россотрудничество)
татьяна москалькова
евросоюз
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Под новые санкции ЕС против РФ могут попасть около 60 человек, в том числе глава Россотрудничества Евгений Примаков и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщает издание Euobserver. "Названы имена трех российских политиков - (министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан) Ленара Иванова, (зампредседателя правительства Московской области) Вячеслав Духин и Татьяна Москалькова - их может ожидать запрет на визы и заморозка счетов", - пишет издание. Их подозревают в том, что они помогали организовать вывоз "украинских детей" в ходе конфликта на Украине. Среди еще 59 человек, которые могут попасть в "черный список" ЕС - заместители министров, сенаторы, военные. По данным издания, под санкции ЕС могут также попасть глава Россотрудничества Евгений Примаков и заместители главы Роскомнадзора. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853219882.html
https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853166212.html
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санкции, санкции в отношении россии, россия, евгений примаков (россотрудничество), татьяна москалькова, евросоюз, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире, европа, украина
Санкции, Санкции в отношении России, Россия, Евгений Примаков (Россотрудничество), Татьяна Москалькова, Евросоюз, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире, Европа, Украина
17:45 20.02.2023
 
СМИ: около 60 человек могут попасть под новые санкции ЕС против России

Euobserver: Москалькова и Примаков могут попасть под новые санкции Евросоюза против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Под новые санкции ЕС против РФ могут попасть около 60 человек, в том числе глава Россотрудничества Евгений Примаков и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщает издание Euobserver.
"Названы имена трех российских политиков - (министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан) Ленара Иванова, (зампредседателя правительства Московской области) Вячеслав Духин и Татьяна Москалькова - их может ожидать запрет на визы и заморозка счетов", - пишет издание. Их подозревают в том, что они помогали организовать вывоз "украинских детей" в ходе конфликта на Украине.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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Среди еще 59 человек, которые могут попасть в "черный список" ЕС - заместители министров, сенаторы, военные.
По данным издания, под санкции ЕС могут также попасть глава Россотрудничества Евгений Примаков и заместители главы Роскомнадзора.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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СанкцииСанкции в отношении РоссииРоссияЕвгений Примаков (Россотрудничество)Татьяна МоскальковаЕвросоюзФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В миреЕвропаУкраина
 
 
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