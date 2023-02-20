https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853226820.html

СМИ: около 60 человек могут попасть под новые санкции ЕС против России

СМИ: около 60 человек могут попасть под новые санкции ЕС против России - РИА Новости, 20.02.2023

СМИ: около 60 человек могут попасть под новые санкции ЕС против России

Под новые санкции ЕС против РФ могут попасть около 60 человек, в том числе глава Россотрудничества Евгений Примаков и уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T17:45

2023-02-20T17:45

2023-02-20T17:45

санкции

санкции в отношении россии

россия

евгений примаков (россотрудничество)

татьяна москалькова

евросоюз

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

в мире

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Под новые санкции ЕС против РФ могут попасть около 60 человек, в том числе глава Россотрудничества Евгений Примаков и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщает издание Euobserver. "Названы имена трех российских политиков - (министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан) Ленара Иванова, (зампредседателя правительства Московской области) Вячеслав Духин и Татьяна Москалькова - их может ожидать запрет на визы и заморозка счетов", - пишет издание. Их подозревают в том, что они помогали организовать вывоз "украинских детей" в ходе конфликта на Украине. Среди еще 59 человек, которые могут попасть в "черный список" ЕС - заместители министров, сенаторы, военные. По данным издания, под санкции ЕС могут также попасть глава Россотрудничества Евгений Примаков и заместители главы Роскомнадзора. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853219882.html

https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853166212.html

https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853198779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, санкции в отношении россии, россия, евгений примаков (россотрудничество), татьяна москалькова, евросоюз, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире, европа, украина