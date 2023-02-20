https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853219882.html

СМИ не исключили санкции Евросоюза против командующих ВДВ и РВСН

СМИ не исключили санкции Евросоюза против командующих ВДВ и РВСН - РИА Новости, 20.02.2023

СМИ не исключили санкции Евросоюза против командующих ВДВ и РВСН

Евросоюз может ввести санкции против трех высокопоставленных российских военных, сообщает издание EUObserver. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T17:26

2023-02-20T17:26

2023-02-20T17:26

россия

михаил теплинский

сергей каракаев

воздушно-десантные войска россии

ракетные войска стратегического назначения

в мире

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Евросоюз может ввести санкции против трех высокопоставленных российских военных, сообщает издание EUObserver. Новый, десятый по счету, пакет санкций против России постоянные представители стран Евросоюза планируют окончательно согласовать 22 февраля. Согласно EUObserver, санкции коснутся более 60 физических лиц. По данным издания, военную часть санкционного списка представляют командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Михаил Теплинский, командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев и заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-майор Алексей Авдеев. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853214175.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, михаил теплинский, сергей каракаев, воздушно-десантные войска россии, ракетные войска стратегического назначения, в мире, евросоюз, санкции в отношении россии