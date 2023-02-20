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СМИ не исключили санкции Евросоюза против командующих ВДВ и РВСН - РИА Новости, 20.02.2023
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СМИ не исключили санкции Евросоюза против командующих ВДВ и РВСН
СМИ не исключили санкции Евросоюза против командующих ВДВ и РВСН - РИА Новости, 20.02.2023
СМИ не исключили санкции Евросоюза против командующих ВДВ и РВСН
Евросоюз может ввести санкции против трех высокопоставленных российских военных, сообщает издание EUObserver. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T17:26
2023-02-20T17:26
россия
михаил теплинский
сергей каракаев
воздушно-десантные войска россии
ракетные войска стратегического назначения
в мире
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Евросоюз может ввести санкции против трех высокопоставленных российских военных, сообщает издание EUObserver. Новый, десятый по счету, пакет санкций против России постоянные представители стран Евросоюза планируют окончательно согласовать 22 февраля. Согласно EUObserver, санкции коснутся более 60 физических лиц. По данным издания, военную часть санкционного списка представляют командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Михаил Теплинский, командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев и заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-майор Алексей Авдеев. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия, михаил теплинский, сергей каракаев, воздушно-десантные войска россии, ракетные войска стратегического назначения, в мире, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Михаил Теплинский, Сергей Каракаев, Воздушно-десантные войска России, Ракетные войска стратегического назначения, В мире, Евросоюз, Санкции в отношении России
17:26 20.02.2023
 
СМИ не исключили санкции Евросоюза против командующих ВДВ и РВСН

EUObserver: ЕС может ввести санкции против генералов Теплинского, Каракаева и Авдеева

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Евросоюз может ввести санкции против трех высокопоставленных российских военных, сообщает издание EUObserver.
Новый, десятый по счету, пакет санкций против России постоянные представители стран Евросоюза планируют окончательно согласовать 22 февраля. Согласно EUObserver, санкции коснутся более 60 физических лиц.
По данным издания, военную часть санкционного списка представляют командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Михаил Теплинский, командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев и заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-майор Алексей Авдеев.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Здание МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 17:17
СМИ: Евросоюз может ввести санкции против медиагруппы "Россия сегодня"
 
РоссияМихаил ТеплинскийСергей КаракаевВоздушно-десантные войска РоссииРакетные войска стратегического назначенияВ миреЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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