https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853214175.html

СМИ: Евросоюз может ввести санкции против медиагруппы "Россия сегодня"

СМИ: Евросоюз может ввести санкции против медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 20.02.2023

СМИ: Евросоюз может ввести санкции против медиагруппы "Россия сегодня"

Евросоюз может включить медиагруппу "Россия сегодня" в новый санкционный пакет, пишет издание Euobserver со ссылкой на проект списка. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T17:17

2023-02-20T17:17

2023-02-20T19:06

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

миа "россия сегодня"

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в мире

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Евросоюз может включить медиагруппу "Россия сегодня" в новый санкционный пакет, пишет издание Euobserver со ссылкой на проект списка. Кроме того, ограничения планируют ввести против медиагруппы "Патриот", в которую входит в том числе Федеральное агентство новостей. Издание отмечает, что "Россия сегодня" указана в проекте предложений среди 28 юридических лиц, которые в рамках новых санкций могут столкнуться с заморозкой счетов в ЕС и запретом на осуществление деловой деятельности.Ранее Euobserver сообщал, что Брюссель хочет запретить вещание Sputnik Arabic и RT Arabic в рамках десятого санкционного пакета против России. Сегодня главы МИД ЕС проводят заседание по теме очередных ограничений.Еврокомиссия 15 февраля представила свои предложения по новым санкциям на 11 миллиардов евро, которые затронут электронику, спецтранспорт, запчасти для грузовиков и авиадвигателей, товары двойного назначения, строительный сектор, редкоземельные материалы, тепловизионные камеры, высокотехнологичные товары, включая компоненты, которые могут использоваться в дронах, ракетах и вертолетах. Кроме того, в список персональных ограничений внесут еще около ста физлиц и организаций, включая политиков, силовиков и представителей СМИ. С конца февраля прошлого года ЕС утвердил девять пакетов ограничительных мер против Москвы. Они включают финансовые, торговые рестрикции, а также индивидуальные санкции. Сейчас персональные ограничения распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.Санкционное давление на Москву привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853198779.html

https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853166212.html

https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853140190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, миа "россия сегодня", санкции, в мире