https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853166212.html

В МИД Чехии раскрыли подробности десятого пакета антироссийских санкций ЕС

В МИД Чехии раскрыли подробности десятого пакета антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 20.02.2023

В МИД Чехии раскрыли подробности десятого пакета антироссийских санкций ЕС

Готовящийся десятый пакет антироссийских санкций будет предусматривать меры по предотвращению их обхода, сообщил в понедельник, по прилету на заседание СМИД ЕС... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:32

2023-02-20T14:32

2023-02-20T14:32

россия

санкции в отношении россии

евросоюз

ян липавский

украина

чехия

в мире

экономика

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ПРАГА, 20 фев – РИА Новости. Готовящийся десятый пакет антироссийских санкций будет предусматривать меры по предотвращению их обхода, сообщил в понедельник, по прилету на заседание СМИД ЕС в Брюсселе глава МИД Чехии Ян Липавский. "Меры по ликвидации "дыр" в антироссийских санкциях должны входить в содержание готовящегося десятого пакета. Необходимо искать различные пути для предотвращения обхода санкций. Следует найти такие меры, чтобы соседние с Россией страны не использовались для обхода санкций", - сказал Липавский, выступление которого транслировало ТВ ЕС. Но в целом, как отметил Липавский, десятый пакет санкций не будет в понедельник главной темой переговоров в Брюсселе. "Переговоры об этом проходят еще на рабочем уровне, еще будут встречаться послы для обсуждения отдельных вопросов. Более конкретно говорить о содержании пакета я не хотел бы", - сказал Липавский. По его словам, Чехия поддерживает любые меры, направленные на оказание помощи Украине, в том числе, совместную с другими странами закупку вооружений. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853140190.html

https://ria.ru/20230218/orban-1852898700.html

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россия, санкции в отношении россии, евросоюз, ян липавский, украина, чехия, в мире, экономика