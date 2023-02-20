https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853166212.html
В МИД Чехии раскрыли подробности десятого пакета антироссийских санкций ЕС
В МИД Чехии раскрыли подробности десятого пакета антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 20.02.2023
В МИД Чехии раскрыли подробности десятого пакета антироссийских санкций ЕС
Готовящийся десятый пакет антироссийских санкций будет предусматривать меры по предотвращению их обхода, сообщил в понедельник, по прилету на заседание СМИД ЕС... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:32
2023-02-20T14:32
2023-02-20T14:32
россия
санкции в отношении россии
евросоюз
ян липавский
украина
чехия
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
ПРАГА, 20 фев – РИА Новости. Готовящийся десятый пакет антироссийских санкций будет предусматривать меры по предотвращению их обхода, сообщил в понедельник, по прилету на заседание СМИД ЕС в Брюсселе глава МИД Чехии Ян Липавский. "Меры по ликвидации "дыр" в антироссийских санкциях должны входить в содержание готовящегося десятого пакета. Необходимо искать различные пути для предотвращения обхода санкций. Следует найти такие меры, чтобы соседние с Россией страны не использовались для обхода санкций", - сказал Липавский, выступление которого транслировало ТВ ЕС. Но в целом, как отметил Липавский, десятый пакет санкций не будет в понедельник главной темой переговоров в Брюсселе. "Переговоры об этом проходят еще на рабочем уровне, еще будут встречаться послы для обсуждения отдельных вопросов. Более конкретно говорить о содержании пакета я не хотел бы", - сказал Липавский. По его словам, Чехия поддерживает любые меры, направленные на оказание помощи Украине, в том числе, совместную с другими странами закупку вооружений. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853140190.html
https://ria.ru/20230218/orban-1852898700.html
россия
украина
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкции в отношении россии, евросоюз, ян липавский, украина, чехия, в мире, экономика
Россия, Санкции в отношении России, Евросоюз, Ян Липавский, Украина, Чехия, В мире, Экономика
В МИД Чехии раскрыли подробности десятого пакета антироссийских санкций ЕС
МИД Чехии: в десятый пакет антироссийских санкций войдут меры по предотвращению их обхода
ПРАГА, 20 фев – РИА Новости. Готовящийся десятый пакет антироссийских санкций будет предусматривать меры по предотвращению их обхода, сообщил в понедельник, по прилету на заседание СМИД ЕС в Брюсселе глава МИД Чехии Ян Липавский.
"Меры по ликвидации "дыр" в антироссийских санкциях должны входить в содержание готовящегося десятого пакета. Необходимо искать различные пути для предотвращения обхода санкций. Следует найти такие меры, чтобы соседние с Россией страны не использовались для обхода санкций", - сказал Липавский, выступление которого транслировало ТВ ЕС.
Но в целом, как отметил Липавский, десятый пакет санкций не будет в понедельник главной темой переговоров в Брюсселе.
"Переговоры об этом проходят еще на рабочем уровне, еще будут встречаться послы для обсуждения отдельных вопросов. Более конкретно говорить о содержании пакета я не хотел бы", - сказал Липавский.
По его словам, Чехия поддерживает любые меры, направленные на оказание помощи Украине
, в том числе, совместную с другими странами закупку вооружений.
"Посмотрим, что получится из этой идеи. Конца войны (на Украине) еще не видно, Украине необходимо помогать. Необходимо ознакомиться с реакцией других стран на эту идею", - сказал глава чешского МИД.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.