https://ria.ru/20230220/rossiya-1852999905.html

Вас тут не воевало: Россия стоит на пороге смены элит

Вас тут не воевало: Россия стоит на пороге смены элит - РИА Новости, 20.02.2023

Вас тут не воевало: Россия стоит на пороге смены элит

Очевидно, что уже через несколько лет социально-политический ландшафт России до неузнаваемости изменится, а талантливым детям эффективных менеджеров придется... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T08:00

2023-02-20T08:00

2023-02-20T12:02

авторы

россия

мариуполь

владимир путин

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Очевидно, что уже через несколько лет социально-политический ландшафт России до неузнаваемости изменится, а талантливым детям эффективных менеджеров придется серьезно подумать о включении в свой рабочий гардероб камуфляжа "горка" и потрепанной пары берцев.Сегодня без лишней помпы истек срок исполнения указа президента России, согласно которому порядок приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета должен быть приведен в соответствие закону о квоте для детей участников специальной военной операции.Если по-русски, то с сегодняшнего дня десять процентов бюджетных мест в российских вузах должны без сучка и задоринки выделяться детям участников СВО: без экзаменов — в случае гибели, ранения или заболевания родителя в период боевых действий, по особому льготному конкурсу — если папа и мама воюют или отслужили, оставшись живыми и здоровыми.Данная льгота — очередной, но не последний пункт растущего перечня мер поддержки для участников боевых действий и их семей, который уже сейчас занимает страницу мелким шрифтом: от значительных денежных выплат и налоговых льгот до санаторного обслуживания и земельных наделов.Но это список можно смело умножить на сто, а потом еще раз. И еще.Когда грянул гром, в отличие от инфлюенсеров и создателей контента, побежавших штурмовать пограничные переходы, русские, чеченские и бурятские мужики пошли штурмовать Мариуполь и Бахмут, платя за наши грехи, трусость и комфорт самой верной и крепкой валютой в мире — своей кровью. И сейчас они в промерзших окопах и горящих танках создают новый мировой порядок и создают нашу страну заново.Они создают новую российскую державу, военную империю — именно ту форму нашего государства и общества, о которой мечтали наши предки и которую предсказывали святые пророки.Лучшие философические умы России десятилетиями до хрипоты бились в дискуссиях на тему российской идеи, не понимая, что эта идея находится у них на расстоянии удара мечом в сердце.Быть военной империей — это не про расширение границ, потому что кто-то умный сказал, что у России границ нет. Историческая, вселенская и мировая миссия и судьба России — быть освободителем и защитником угнетенных и военной силой поддерживать на земле мир и справедливость.И сейчас Россия делает именно это.Сейчас, когда сброшена короста современности, вдруг обнажилась живая плоть истории, которая никуда не уходила, а ждала, когда мы наконец откроем свои намозоленные инстаграмом* глаза.Наступает пора осознать, что пахнущие нафталином слова "Москва — Третий Рим, а четвертому не быти" — это не из серии бегущей по древу мыси, а пошаговая инструкция на ближайшие годы.История военной империи Древнего Рима дает нам на блюдечке с голубой каемочкой четкий рецепт реформирования государства и общества. И этот рецепт сейчас необходимо реализовать в окружении кольца "друзей", которые были бы рады решить русский вопрос раз и навсегда, но сильно боязно превратиться в радиоактивную пыль.Краеугольным камнем и элитой Рима были граждане-солдаты, которые все до единого были обязаны с оружием в руках расширять границы империи. Только они — граждане-солдаты — имели право голоса и могли назначать императоров. Помимо серьезного денежного содержания и выплат по результатам побед, римские легионеры имели право на солидную пенсию и многочисленные льготы, а также получали земельные наделы, что после истечения срока службы превращало их в состоятельных землевладельцев и открывало двери в высший римский свет. Для неграждан из отдаленных провинций служба в армии Рима была самой короткой дорогой к получению гражданства, статусу и достатку. Служба в армии и участие в войнах были обязательным условием для получения государственных должностей. Известный ныне в основном по своей предсмертной фразе Гай Юлий Цезарь ввел закон, согласно которому получить какую-либо должность и заседать в общинном совете может лишь тот, кто прослужил три года офицером или шесть лет солдатом.При этом уклонение от выполнения воинского долга каралось очень строго — вплоть до продажи в рабство. Не были забыты и семьи легионеров, для которых тоже предусматривались серьезные льготы и возможности.В результате подобной последовательной и целенаправленной политики римские легионеры превратились в зажиточную и привилегированную социальную группу, которая имела серьезнейшее влияние на внутреннюю и внешнюю политику государства и благодаря которой Рим превратился в самую мощную державу своего времени, защищавшую собравшиеся под ее крылом народы и расширявшую свое влияние по всему миру.Для наших предков преемственность России от Рима была очевидной и естественной.Знаток человеческих душ Ф. М. Достоевский отмечал, что "назначение русского человека есть, бесспорно, <…> всемирное. <…> Мы будем первыми, кто возвестит миру, что мы хотим процветания своего не через подавление личности и чужих национальностей, а стремимся к нему через <…> братское всеединение. <…> Только Россия живет не ради себя, а ради идеи, <…> наша судьба это и судьба мира".Философ Николай Бердяев писал, что "Россия должна взять на себя активную роль в преобразовании мира. Россия призвана быть освободительницей других народов. <…> Мы являемся богоизбранной страной, единственным оплотом истинного христианства, мессианской страной".Если даже оставить за скобками теософский контекст с учетом многоконфессиональности нашей родины, то зашкаливающая историчность текущего момента выстраивает четкую логику выживания и победы России через перестройку наших чуток заржавевших скреп на военно-имперский лад, где льготы участникам и членам семей участников СВО — первые, небольшие, негромкие, но необратимые шаги к новой России и ее новым элитам.Владимир Путин уже сказал по секрету всему миру, что с тем будет, если в нем не будет России. Но говорил он это, зная, что подобного исхода не будет никогда, потому что прямо здесь, прямо сейчас, с каждым добровольцем, отправляющимся на фронт для защиты правды и справедливости, мы все ближе к исполнению пророчества святого Серафима Саровского: "Россия всегда будет славна и врагам страшна и непреоборима, имущая веру и благочестие в щит и во броню правду: сих врата адова не одолеют".А для этого никаких льгот не жаль.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

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авторы, россия, мариуполь, владимир путин