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Роскомнадзор запустит систему "Вепрь" для выявления угроз в Сети - РИА Новости, 20.02.2023
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Роскомнадзор запустит систему "Вепрь" для выявления угроз в Сети
Роскомнадзор запустит систему "Вепрь" для выявления угроз в Сети - РИА Новости, 20.02.2023
Роскомнадзор запустит систему "Вепрь" для выявления угроз в Сети
Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) готовится к запуску системы "Вепрь" для выявления "потенциальных точек напряженности в сети,... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T09:05
2023-02-20T09:39
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) готовится к запуску системы "Вепрь" для выявления "потенциальных точек напряженности в сети, способных перерасти в информационные угрозы", запуск запланирован на вторую половину 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГРЧЦ. "Разработка информационной системы "Вепрь" ведется с 2022 года. На сегодняшний день первые модули системы проходят внутреннее тестирование, запуск запланирован на вторую половину 2023 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что "Вепрь" с системой распознавания образов с запрещённой информацией "Окулус" входят в единую систему мониторинга информационного пространства. "Вепрь" предназначена для выявления потенциальных точек напряжённости в сети, способных перерасти в информационные угрозы, их анализа, прогнозирования последующего распространения деструктивных материалов", - добавили в Роскомнадзоре. В середине февраля ГРЧЦ сообщал, что запустил информационную систему "Окулус" для поиска запрещенного контента в сети и выявления нарушений законодательства РФ в изображениях и видеоматериалах.
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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
09:05 20.02.2023 (обновлено: 09:39 20.02.2023)
 
Роскомнадзор запустит систему "Вепрь" для выявления угроз в Сети

Роскомнадзор готовится запустить систему "Вепрь" для выявления потенциальных угроз в Сети

© iStock.com / urbazonКиберугроза
Киберугроза - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© iStock.com / urbazon
Киберугроза. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) готовится к запуску системы "Вепрь" для выявления "потенциальных точек напряженности в сети, способных перерасти в информационные угрозы", запуск запланирован на вторую половину 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГРЧЦ.
"Разработка информационной системы "Вепрь" ведется с 2022 года. На сегодняшний день первые модули системы проходят внутреннее тестирование, запуск запланирован на вторую половину 2023 года", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что "Вепрь" с системой распознавания образов с запрещённой информацией "Окулус" входят в единую систему мониторинга информационного пространства.
"Вепрь" предназначена для выявления потенциальных точек напряжённости в сети, способных перерасти в информационные угрозы, их анализа, прогнозирования последующего распространения деструктивных материалов", - добавили в Роскомнадзоре.
В середине февраля ГРЧЦ сообщал, что запустил информационную систему "Окулус" для поиска запрещенного контента в сети и выявления нарушений законодательства РФ в изображениях и видеоматериалах.
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ОбществоТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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