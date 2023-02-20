https://ria.ru/20230220/roskomnadzor-1853058079.html

Роскомнадзор запустит систему "Вепрь" для выявления угроз в Сети

Роскомнадзор запустит систему "Вепрь" для выявления угроз в Сети - РИА Новости, 20.02.2023

Роскомнадзор запустит систему "Вепрь" для выявления угроз в Сети

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) готовится к запуску системы "Вепрь" для выявления "потенциальных точек напряженности в сети,... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T09:05

2023-02-20T09:05

2023-02-20T09:39

общество

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847642127_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ccad12bc55c5ead6540e8d5af2ef2ee6.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) готовится к запуску системы "Вепрь" для выявления "потенциальных точек напряженности в сети, способных перерасти в информационные угрозы", запуск запланирован на вторую половину 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГРЧЦ. "Разработка информационной системы "Вепрь" ведется с 2022 года. На сегодняшний день первые модули системы проходят внутреннее тестирование, запуск запланирован на вторую половину 2023 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что "Вепрь" с системой распознавания образов с запрещённой информацией "Окулус" входят в единую систему мониторинга информационного пространства. "Вепрь" предназначена для выявления потенциальных точек напряжённости в сети, способных перерасти в информационные угрозы, их анализа, прогнозирования последующего распространения деструктивных материалов", - добавили в Роскомнадзоре. В середине февраля ГРЧЦ сообщал, что запустил информационную систему "Окулус" для поиска запрещенного контента в сети и выявления нарушений законодательства РФ в изображениях и видеоматериалах.

https://ria.ru/20230219/bell-1852947605.html

https://ria.ru/20230213/okulus-1851607639.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)