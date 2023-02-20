https://ria.ru/20230220/rentgen-apparaty-1853126143.html

Липецкие районные больницы получили новые рентген-аппараты

Липецкие районные больницы получили новые рентген-аппараты - РИА Новости, 20.02.2023

Липецкие районные больницы получили новые рентген-аппараты

Районные больницы Липецкой области в 2022 году получили шесть новых рентген-аппаратов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, два из современных... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:25

2023-02-20T12:25

2023-02-20T12:25

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Районные больницы Липецкой области в 2022 году получили шесть новых рентген-аппаратов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, два из современных цифровых рентген-аппаратов закуплены по федеральному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение". Для удобства пациентов некоторые из них будут работать в круглосуточном режиме. Артамонов отметил, что охрана здоровья жителей региона является одними из приоритетных направлений деятельности органов власти."Значительные усилия в этой сфере способствуют повышению уровня диагностики и лечения целого ряда заболеваний, внедрению новых методик обследования и реабилитации, укреплению материально-технической базы регионального здравоохранения. Качественные медицинские услуги должны быть доступны каждому жителю Липецкой области", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230215/avto-1852227607.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов