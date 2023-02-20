Липецкие районные больницы получили новые рентген-аппараты
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Районные больницы Липецкой области в 2022 году получили шесть новых рентген-аппаратов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, два из современных цифровых рентген-аппаратов закуплены по федеральному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение". Для удобства пациентов некоторые из них будут работать в круглосуточном режиме.
Артамонов отметил, что охрана здоровья жителей региона является одними из приоритетных направлений деятельности органов власти.
По его словам, два из современных цифровых рентген-аппаратов закуплены по федеральному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение". Для удобства пациентов некоторые из них будут работать в круглосуточном режиме.
Артамонов отметил, что охрана здоровья жителей региона является одними из приоритетных направлений деятельности органов власти.
"Значительные усилия в этой сфере способствуют повышению уровня диагностики и лечения целого ряда заболеваний, внедрению новых методик обследования и реабилитации, укреплению материально-технической базы регионального здравоохранения. Качественные медицинские услуги должны быть доступны каждому жителю Липецкой области", – сказал Артамонов.