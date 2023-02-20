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Липецкие районные больницы получили новые рентген-аппараты - РИА Новости, 20.02.2023
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Липецкая область
https://ria.ru/20230220/rentgen-apparaty-1853126143.html
Липецкие районные больницы получили новые рентген-аппараты
Липецкие районные больницы получили новые рентген-аппараты - РИА Новости, 20.02.2023
Липецкие районные больницы получили новые рентген-аппараты
Районные больницы Липецкой области в 2022 году получили шесть новых рентген-аппаратов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, два из современных... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:25
2023-02-20T12:25
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Районные больницы Липецкой области в 2022 году получили шесть новых рентген-аппаратов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, два из современных цифровых рентген-аппаратов закуплены по федеральному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение". Для удобства пациентов некоторые из них будут работать в круглосуточном режиме. Артамонов отметил, что охрана здоровья жителей региона является одними из приоритетных направлений деятельности органов власти."Значительные усилия в этой сфере способствуют повышению уровня диагностики и лечения целого ряда заболеваний, внедрению новых методик обследования и реабилитации, укреплению материально-технической базы регионального здравоохранения. Качественные медицинские услуги должны быть доступны каждому жителю Липецкой области", – сказал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
12:25 20.02.2023
 

Липецкие районные больницы получили новые рентген-аппараты

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Районные больницы Липецкой области в 2022 году получили шесть новых рентген-аппаратов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. 
По его словам, два из современных цифровых рентген-аппаратов закуплены по федеральному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение". Для удобства пациентов некоторые из них будут работать в круглосуточном режиме.

Артамонов отметил, что охрана здоровья жителей региона является одними из приоритетных направлений деятельности органов власти.
"Значительные усилия в этой сфере способствуют повышению уровня диагностики и лечения целого ряда заболеваний, внедрению новых методик обследования и реабилитации, укреплению материально-технической базы регионального здравоохранения. Качественные медицинские услуги должны быть доступны каждому жителю Липецкой области", – сказал Артамонов.
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