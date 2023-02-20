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ФАС признала телеканал ТНТ нарушителем из-за громкости рекламы

ФАС признала телеканал ТНТ нарушителем из-за громкости рекламы - РИА Новости, 20.02.2023

ФАС признала телеканал ТНТ нарушителем из-за громкости рекламы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала компанию "ТНТ-Телесеть" виновной в нарушении рекламного законодательства из-за превышения уровня... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T11:16

2023-02-20T11:16

2023-02-20T11:16

общество

технологии

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала компанию "ТНТ-Телесеть" виновной в нарушении рекламного законодательства из-за превышения уровня громкости при рекламе в эфире телеканала ТНТ, сообщается на сайте ведомства. "В эфире телеканала ТНТ уровень громкости объявления о последующей трансляции рекламы превышал средний уровень громкости звука прерываемой им телепередачи. В связи с этим комиссия антимонопольной службы признала компанию "ТНТ-Телесеть" виновной в нарушении рекламного законодательства. Служба предписала телеканалу прекратить нарушение. ТНТ должен выполнить предписание в течение 30 дней со дня его получения, в противном случае телеканал будет оштрафован", - говорится в сообщении. ФАС в январе возбудила дело по признакам нарушения рекламного законодательства в связи с тем, что разница в громкости рекламы, анонсов и телепередач в эфире телеканала ТНТ была выше допустимой. В ведомстве напоминают, что законом о рекламе установлен запрет на ее излишнее звуковое воздействие: в телепрограммах запрещена реклама, звук которой превышает средний уровень их громкости.

https://ria.ru/20230216/ukraina-1852334879.html

https://ria.ru/20221225/teleitogi-1841141504.html

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общество, технологии, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)