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В Госдуме призвали российские компании в ЕС перерегистрироваться - РИА Новости, 20.02.2023
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В Госдуме призвали российские компании в ЕС перерегистрироваться
В Госдуме призвали российские компании в ЕС перерегистрироваться - РИА Новости, 20.02.2023
В Госдуме призвали российские компании в ЕС перерегистрироваться
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил РИА Новости, что российским компаниям,... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T23:56
2023-02-20T23:56
экономика
россия
сергей гаврилов
госдума рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
великобритания
нидерланды
евросоюз
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил РИА Новости, что российским компаниям, зарегистрированным за рубежом, необходимо перерегистрироваться в Россию. Депутат обратил внимание, что законодательство РФ позволяет начать процесс редомициляции в специальные административные районы (где налоговые льготы продлили на 10 лет) сразу после принятия корпоративного решения о переезде, а остальные документы собрать по ходу. "Ранее, еще до начала санкций, мы предусмотрели возможность транзитной редомициляции, так как переезд из некоторых юрисдикций напрямую в Россию крайне сложен, например, из Нидерландов. Совершение сделок на уровне иностранных юрисдикций сейчас практически невозможно", - заметил Гаврилов. "Кроме того, сейчас нашему бизнесу стало крайне сложно договориться с любой иностранной компанией по поводу применения права и о месте разрешения споров по контракту. Никто из иностранных контрагентов сейчас не пойдет на рассмотрение споров в нейтральных юрисдикциях, а право ЕС и Великобритании для наших компаний зарубежом стало крайне опасным", - добавил глава думского комитета. Он считает, что в РФ сейчас "созданы хорошие условия для переезда", например, публичные АО теперь могут в ограниченном формате раскрывать информацию. А порог для согласования сделок с ФАС России увеличен до 2 миллиардов рублей, то есть появилась возможность проводить сделки в упрощенном порядке без лишних согласований. И сейчас основная задача создать национальный бизнес, который получит экономический рост и гарантии сохранения капитала, а прибыль сможет инвестировать в развитие, полагает Гаврилов. "Эти меры создадут благоприятный экономический климат внутри страны. Поэтому компаниям необходимо уйти из юрисдикций, которые не только обслуживали бегство капиталов из России и специально создавали центры концентрации прибыли за рубежом, а затем возникали истории как с кипрскими офшорами, но и под предлогом санкций ограничили переводы, заблокировали счета и активы российских компаний", - считает депутат.
https://ria.ru/20230220/kompanii-1853055221.html
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экономика, россия, сергей гаврилов, госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), великобритания, нидерланды, евросоюз, в мире
Экономика, Россия, Сергей Гаврилов, Госдума РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Великобритания, Нидерланды, Евросоюз, В мире
23:56 20.02.2023
 
В Госдуме призвали российские компании в ЕС перерегистрироваться

В ГД призвали российские компании в ЕС и англо-саксонских юрисдикциях перерегистрироваться

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил РИА Новости, что российским компаниям, зарегистрированным за рубежом, необходимо перерегистрироваться в Россию.
"Необходима перерегистрация компаний, находящихся в ЕС и англо-саксонских юрисдикциях, в Россию с учетом того, что, находясь в иностранных юрисдикциях, они подвергаются репутационному, стратегическому и операционному и другим рискам", - заявил Гаврилов. Он также считает, что не следует отправляться в "заливные" правовые юрисдикции в связи с высокими рисками западного давления.
Депутат обратил внимание, что законодательство РФ позволяет начать процесс редомициляции в специальные административные районы (где налоговые льготы продлили на 10 лет) сразу после принятия корпоративного решения о переезде, а остальные документы собрать по ходу. "Ранее, еще до начала санкций, мы предусмотрели возможность транзитной редомициляции, так как переезд из некоторых юрисдикций напрямую в Россию крайне сложен, например, из Нидерландов. Совершение сделок на уровне иностранных юрисдикций сейчас практически невозможно", - заметил Гаврилов.
"Кроме того, сейчас нашему бизнесу стало крайне сложно договориться с любой иностранной компанией по поводу применения права и о месте разрешения споров по контракту. Никто из иностранных контрагентов сейчас не пойдет на рассмотрение споров в нейтральных юрисдикциях, а право ЕС и Великобритании для наших компаний зарубежом стало крайне опасным", - добавил глава думского комитета. Он считает, что в РФ сейчас "созданы хорошие условия для переезда", например, публичные АО теперь могут в ограниченном формате раскрывать информацию.
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"Эти меры создадут благоприятный экономический климат внутри страны. Поэтому компаниям необходимо уйти из юрисдикций, которые не только обслуживали бегство капиталов из России и специально создавали центры концентрации прибыли за рубежом, а затем возникали истории как с кипрскими офшорами, но и под предлогом санкций ограничили переводы, заблокировали счета и активы российских компаний", - считает депутат.
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ЭкономикаРоссияСергей ГавриловГосдума РФФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ВеликобританияНидерландыЕвросоюзВ мире
 
 
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