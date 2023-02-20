https://ria.ru/20230220/registratsiya-1853302020.html

В Госдуме призвали российские компании в ЕС перерегистрироваться

В Госдуме призвали российские компании в ЕС перерегистрироваться - РИА Новости, 20.02.2023

В Госдуме призвали российские компании в ЕС перерегистрироваться

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил РИА Новости, что российским компаниям,... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T23:56

2023-02-20T23:56

2023-02-20T23:56

экономика

россия

сергей гаврилов

госдума рф

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

великобритания

нидерланды

евросоюз

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил РИА Новости, что российским компаниям, зарегистрированным за рубежом, необходимо перерегистрироваться в Россию. Депутат обратил внимание, что законодательство РФ позволяет начать процесс редомициляции в специальные административные районы (где налоговые льготы продлили на 10 лет) сразу после принятия корпоративного решения о переезде, а остальные документы собрать по ходу. "Ранее, еще до начала санкций, мы предусмотрели возможность транзитной редомициляции, так как переезд из некоторых юрисдикций напрямую в Россию крайне сложен, например, из Нидерландов. Совершение сделок на уровне иностранных юрисдикций сейчас практически невозможно", - заметил Гаврилов. "Кроме того, сейчас нашему бизнесу стало крайне сложно договориться с любой иностранной компанией по поводу применения права и о месте разрешения споров по контракту. Никто из иностранных контрагентов сейчас не пойдет на рассмотрение споров в нейтральных юрисдикциях, а право ЕС и Великобритании для наших компаний зарубежом стало крайне опасным", - добавил глава думского комитета. Он считает, что в РФ сейчас "созданы хорошие условия для переезда", например, публичные АО теперь могут в ограниченном формате раскрывать информацию. А порог для согласования сделок с ФАС России увеличен до 2 миллиардов рублей, то есть появилась возможность проводить сделки в упрощенном порядке без лишних согласований. И сейчас основная задача создать национальный бизнес, который получит экономический рост и гарантии сохранения капитала, а прибыль сможет инвестировать в развитие, полагает Гаврилов. "Эти меры создадут благоприятный экономический климат внутри страны. Поэтому компаниям необходимо уйти из юрисдикций, которые не только обслуживали бегство капиталов из России и специально создавали центры концентрации прибыли за рубежом, а затем возникали истории как с кипрскими офшорами, но и под предлогом санкций ограничили переводы, заблокировали счета и активы российских компаний", - считает депутат.

https://ria.ru/20230220/kompanii-1853055221.html

https://ria.ru/20230217/byudzhet-1852605637.html

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экономика, россия, сергей гаврилов, госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), великобритания, нидерланды, евросоюз, в мире