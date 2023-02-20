В Госдуме призвали российские компании в ЕС перерегистрироваться
В ГД призвали российские компании в ЕС и англо-саксонских юрисдикциях перерегистрироваться
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил РИА Новости, что российским компаниям, зарегистрированным за рубежом, необходимо перерегистрироваться в Россию.
"Необходима перерегистрация компаний, находящихся в ЕС и англо-саксонских юрисдикциях, в Россию с учетом того, что, находясь в иностранных юрисдикциях, они подвергаются репутационному, стратегическому и операционному и другим рискам", - заявил Гаврилов. Он также считает, что не следует отправляться в "заливные" правовые юрисдикции в связи с высокими рисками западного давления.
Депутат обратил внимание, что законодательство РФ позволяет начать процесс редомициляции в специальные административные районы (где налоговые льготы продлили на 10 лет) сразу после принятия корпоративного решения о переезде, а остальные документы собрать по ходу. "Ранее, еще до начала санкций, мы предусмотрели возможность транзитной редомициляции, так как переезд из некоторых юрисдикций напрямую в Россию крайне сложен, например, из Нидерландов. Совершение сделок на уровне иностранных юрисдикций сейчас практически невозможно", - заметил Гаврилов.
"Кроме того, сейчас нашему бизнесу стало крайне сложно договориться с любой иностранной компанией по поводу применения права и о месте разрешения споров по контракту. Никто из иностранных контрагентов сейчас не пойдет на рассмотрение споров в нейтральных юрисдикциях, а право ЕС и Великобритании для наших компаний зарубежом стало крайне опасным", - добавил глава думского комитета. Он считает, что в РФ сейчас "созданы хорошие условия для переезда", например, публичные АО теперь могут в ограниченном формате раскрывать информацию.
А порог для согласования сделок с ФАС России увеличен до 2 миллиардов рублей, то есть появилась возможность проводить сделки в упрощенном порядке без лишних согласований. И сейчас основная задача создать национальный бизнес, который получит экономический рост и гарантии сохранения капитала, а прибыль сможет инвестировать в развитие, полагает Гаврилов.
"Эти меры создадут благоприятный экономический климат внутри страны. Поэтому компаниям необходимо уйти из юрисдикций, которые не только обслуживали бегство капиталов из России и специально создавали центры концентрации прибыли за рубежом, а затем возникали истории как с кипрскими офшорами, но и под предлогом санкций ограничили переводы, заблокировали счета и активы российских компаний", - считает депутат.