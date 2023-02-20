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Забайкальца заподозрили в развращении девочки в номере гостиницы - РИА Новости, 20.02.2023
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Забайкальца заподозрили в развращении девочки в номере гостиницы
Забайкальца заподозрили в развращении девочки в номере гостиницы - РИА Новости, 20.02.2023
Забайкальца заподозрили в развращении девочки в номере гостиницы
Жителя Забайкальского края заподозрили в развращении девочки в гостинице в поселке Агинское, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:28
2023-02-20T16:19
происшествия
забайкальский край
агинское
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧИТА, 20 фев — РИА Новости. Жителя Забайкальского края заподозрили в развращении девочки в гостинице в поселке Агинское, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.По версии СК, в феврале мужчина, находясь в состоянии опьянения, вошел в один из незапертых номеров. Там он совершил развратные действия без применения насилия в отношении 14-летнего ребенка.Следователи допрашивают всех участников и свидетелей. Забайкальцу грозит до трех лет лишения свободы.
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забайкальский край
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происшествия, забайкальский край, агинское, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Забайкальский край, Агинское, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
13:28 20.02.2023 (обновлено: 16:19 20.02.2023)
 
Забайкальца заподозрили в развращении девочки в номере гостиницы

Жителя Забайкальского края заподозрили в развращении 14-летней девочки в номере гостиницы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ЧИТА, 20 фев — РИА Новости. Жителя Забайкальского края заподозрили в развращении девочки в гостинице в поселке Агинское, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
По версии СК, в феврале мужчина, находясь в состоянии опьянения, вошел в один из незапертых номеров. Там он совершил развратные действия без применения насилия в отношении 14-летнего ребенка.
"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Агинского района 1989 года рождения", — говорится в сообщении.
Следователи допрашивают всех участников и свидетелей. Забайкальцу грозит до трех лет лишения свободы.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 12:55
В Подмосковье учителя музыки заподозрили в развращении учениц
 
ПроисшествияЗабайкальский крайАгинскоеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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