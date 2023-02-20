https://ria.ru/20230220/razvraschenie-1853144505.html

Забайкальца заподозрили в развращении девочки в номере гостиницы

Забайкальца заподозрили в развращении девочки в номере гостиницы - РИА Новости, 20.02.2023

Забайкальца заподозрили в развращении девочки в номере гостиницы

Жителя Забайкальского края заподозрили в развращении девочки в гостинице в поселке Агинское, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T13:28

2023-02-20T13:28

2023-02-20T16:19

происшествия

забайкальский край

агинское

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧИТА, 20 фев — РИА Новости. Жителя Забайкальского края заподозрили в развращении девочки в гостинице в поселке Агинское, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.По версии СК, в феврале мужчина, находясь в состоянии опьянения, вошел в один из незапертых номеров. Там он совершил развратные действия без применения насилия в отношении 14-летнего ребенка.Следователи допрашивают всех участников и свидетелей. Забайкальцу грозит до трех лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230216/uchitel-1852381737.html

забайкальский край

агинское

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, забайкальский край, агинское, россия, следственный комитет россии (ск рф)