https://ria.ru/20230220/razrusheniya-1853278685.html
СМИ сообщили о разрушениях после нового землетрясения в Турции
СМИ сообщили о разрушениях после нового землетрясения в Турции - РИА Новости, 20.02.2023
СМИ сообщили о разрушениях после нового землетрясения в Турции
Телеканал CNN Turk сообщил об ощутимом землетрясении в провинции Хатай в Турции, по данным корреспондента, есть разрушения. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T20:14
2023-02-20T20:14
2023-02-20T21:37
в мире
хатай (провинция)
сильное землетрясение в турции и сирии
турция
цены на нефть
сирия
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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Телеканал CNN Turk сообщил об ощутимом землетрясении в провинции Хатай в Турции, по данным корреспондента, есть разрушения.Ранее европейские сейсмологи информировали, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Сирии и Турции."Земля содрогнулась под ногами. Были очень сильные толчки, есть разрушения", - передает телеканал.Провинцию Хатай с визитом посетил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган.
https://ria.ru/20230220/zemletryaseniya-1853212606.html
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в мире, хатай (провинция), сильное землетрясение в турции и сирии, турция, цены на нефть, сирия
В мире, Хатай (провинция), Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Турция, Цены на нефть, Сирия
20:14 20.02.2023 (обновлено: 21:37 20.02.2023)
СМИ сообщили о разрушениях после нового землетрясения в Турции
CNN Turk сообщил о разрушениях после нового землетрясения в турецкой провинции Хатай