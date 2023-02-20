https://ria.ru/20230220/razrusheniya-1853278685.html

СМИ сообщили о разрушениях после нового землетрясения в Турции

СМИ сообщили о разрушениях после нового землетрясения в Турции - РИА Новости, 20.02.2023

СМИ сообщили о разрушениях после нового землетрясения в Турции

Телеканал CNN Turk сообщил об ощутимом землетрясении в провинции Хатай в Турции, по данным корреспондента, есть разрушения. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T20:14

2023-02-20T20:14

2023-02-20T21:37

в мире

хатай (провинция)

сильное землетрясение в турции и сирии

турция

цены на нефть

сирия

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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Телеканал CNN Turk сообщил об ощутимом землетрясении в провинции Хатай в Турции, по данным корреспондента, есть разрушения.Ранее европейские сейсмологи информировали, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Сирии и Турции."Земля содрогнулась под ногами. Были очень сильные толчки, есть разрушения", - передает телеканал.Провинцию Хатай с визитом посетил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган.

https://ria.ru/20230220/zemletryaseniya-1853212606.html

хатай (провинция)

турция

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