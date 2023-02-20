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СМИ сообщили о разрушениях после нового землетрясения в Турции - РИА Новости, 20.02.2023
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СМИ сообщили о разрушениях после нового землетрясения в Турции
СМИ сообщили о разрушениях после нового землетрясения в Турции - РИА Новости, 20.02.2023
СМИ сообщили о разрушениях после нового землетрясения в Турции
Телеканал CNN Turk сообщил об ощутимом землетрясении в провинции Хатай в Турции, по данным корреспондента, есть разрушения. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T20:14
2023-02-20T21:37
в мире
хатай (провинция)
сильное землетрясение в турции и сирии
турция
цены на нефть
сирия
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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Телеканал CNN Turk сообщил об ощутимом землетрясении в провинции Хатай в Турции, по данным корреспондента, есть разрушения.Ранее европейские сейсмологи информировали, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Сирии и Турции."Земля содрогнулась под ногами. Были очень сильные толчки, есть разрушения", - передает телеканал.Провинцию Хатай с визитом посетил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган.
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хатай (провинция)
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в мире, хатай (провинция), сильное землетрясение в турции и сирии, турция, цены на нефть, сирия
В мире, Хатай (провинция), Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Турция, Цены на нефть, Сирия
20:14 20.02.2023 (обновлено: 21:37 20.02.2023)
 
СМИ сообщили о разрушениях после нового землетрясения в Турции

CNN Turk сообщил о разрушениях после нового землетрясения в турецкой провинции Хатай

© AP Photo / IHAПоследствия землетрясения в турецком Хатае
Последствия землетрясения в турецком Хатае - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / IHA
Последствия землетрясения в турецком Хатае. Архивное фото
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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Телеканал CNN Turk сообщил об ощутимом землетрясении в провинции Хатай в Турции, по данным корреспондента, есть разрушения.
Ранее европейские сейсмологи информировали, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Сирии и Турции.
"Земля содрогнулась под ногами. Были очень сильные толчки, есть разрушения", - передает телеканал.
Провинцию Хатай с визитом посетил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган.
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В миреХатай (провинция)Сильное землетрясение в Турции и СирииТурцияЦены на нефтьСирия
 
 
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