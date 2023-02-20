11:45 20.02.2023 (обновлено: 12:22 20.02.2023)
Фигурантам дела о покушении на Владимира Соловьева добавили статьи
Фигурантам дела о покушении на Владимира Соловьева предъявили обвинения в терроризме
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Следствие добавило целый букет новых уголовных статей обвиняемым по громкому делу о подготовке покушения на журналиста ВГТРК Владимира Соловьева, следует из базы данных московских судов.
Фигуранты были арестованы Басманным судом Москвы в конце апреля 2022 года: тогда им вменялись подготовка покушения на убийство и воспрепятствование деятельности журналиста, при этом последнюю статью вскоре убрали из обвинения.
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Теперь, помимо покушения, в перечне обвинений организация террористической деятельности, оборот оружия и его изготовление, оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств и их изготовление, а также умышленное уничтожение имущества.
С новыми статьями фигурантам - сейчас по делу проходит семь мужчин - продляли арест в конце 2022 и начале 2023 года. При этом точная фабула вменяемых им преступлений пока не раскрывается.
Как сообщала ФСБ, по делу в Москве были задержаны шесть членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России. По мнению российской спецслужбы, они планировали убийство Владимира Соловьева по заданию Службы безопасности Украины. Задержанные признались, что после убийства планировали скрыться за рубежом, заявляла ФСБ.
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В ходе обысков у задержанных изъяли самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистскую литературу и атрибутику.
Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку СВО.
Ранее Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.
* Неонацистская террористическая организация, запрещенная в России.
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