https://ria.ru/20230220/rassledovanie-1853109609.html

Фигурантам дела о покушении на Владимира Соловьева добавили статьи

Фигурантам дела о покушении на Владимира Соловьева добавили статьи - РИА Новости, 20.02.2023

Фигурантам дела о покушении на Владимира Соловьева добавили статьи

Следствие добавило целый букет новых уголовных статей обвиняемым по громкому делу о подготовке покушения на журналиста ВГТРК Владимира Соловьева, следует из... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T11:45

2023-02-20T11:45

2023-02-20T12:22

происшествия

россия

москва

украина

владимир соловьев (телеведущий)

дмитрий киселев

маргарита симоньян

вгтрк

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Следствие добавило целый букет новых уголовных статей обвиняемым по громкому делу о подготовке покушения на журналиста ВГТРК Владимира Соловьева, следует из базы данных московских судов. Фигуранты были арестованы Басманным судом Москвы в конце апреля 2022 года: тогда им вменялись подготовка покушения на убийство и воспрепятствование деятельности журналиста, при этом последнюю статью вскоре убрали из обвинения. Теперь, помимо покушения, в перечне обвинений организация террористической деятельности, оборот оружия и его изготовление, оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств и их изготовление, а также умышленное уничтожение имущества. С новыми статьями фигурантам - сейчас по делу проходит семь мужчин - продляли арест в конце 2022 и начале 2023 года. При этом точная фабула вменяемых им преступлений пока не раскрывается. Как сообщала ФСБ, по делу в Москве были задержаны шесть членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России. По мнению российской спецслужбы, они планировали убийство Владимира Соловьева по заданию Службы безопасности Украины. Задержанные признались, что после убийства планировали скрыться за рубежом, заявляла ФСБ. В ходе обысков у задержанных изъяли самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистскую литературу и атрибутику. Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку СВО. Ранее Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.* Неонацистская террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220606/solovev-1793406069.html

https://ria.ru/20220427/lechenie-1785780110.html

https://ria.ru/20220427/sud-1785811243.html

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москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, украина, владимир соловьев (телеведущий), дмитрий киселев, маргарита симоньян, вгтрк, фсб