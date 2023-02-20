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Фигурантам дела о покушении на Владимира Соловьева добавили статьи - РИА Новости, 20.02.2023
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Фигурантам дела о покушении на Владимира Соловьева добавили статьи
Фигурантам дела о покушении на Владимира Соловьева добавили статьи - РИА Новости, 20.02.2023
Фигурантам дела о покушении на Владимира Соловьева добавили статьи
Следствие добавило целый букет новых уголовных статей обвиняемым по громкому делу о подготовке покушения на журналиста ВГТРК Владимира Соловьева, следует из... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T11:45
2023-02-20T12:22
происшествия
россия
москва
украина
владимир соловьев (телеведущий)
дмитрий киселев
маргарита симоньян
вгтрк
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Следствие добавило целый букет новых уголовных статей обвиняемым по громкому делу о подготовке покушения на журналиста ВГТРК Владимира Соловьева, следует из базы данных московских судов. Фигуранты были арестованы Басманным судом Москвы в конце апреля 2022 года: тогда им вменялись подготовка покушения на убийство и воспрепятствование деятельности журналиста, при этом последнюю статью вскоре убрали из обвинения. Теперь, помимо покушения, в перечне обвинений организация террористической деятельности, оборот оружия и его изготовление, оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств и их изготовление, а также умышленное уничтожение имущества. С новыми статьями фигурантам - сейчас по делу проходит семь мужчин - продляли арест в конце 2022 и начале 2023 года. При этом точная фабула вменяемых им преступлений пока не раскрывается. Как сообщала ФСБ, по делу в Москве были задержаны шесть членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России. По мнению российской спецслужбы, они планировали убийство Владимира Соловьева по заданию Службы безопасности Украины. Задержанные признались, что после убийства планировали скрыться за рубежом, заявляла ФСБ. В ходе обысков у задержанных изъяли самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистскую литературу и атрибутику. Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку СВО. Ранее Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.* Неонацистская террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220606/solovev-1793406069.html
https://ria.ru/20220427/lechenie-1785780110.html
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происшествия, россия, москва, украина, владимир соловьев (телеведущий), дмитрий киселев, маргарита симоньян, вгтрк, фсб
Происшествия, Россия, Москва, Украина, Владимир Соловьев (телеведущий), Дмитрий Киселев, Маргарита Симоньян, ВГТРК, ФСБ
11:45 20.02.2023 (обновлено: 12:22 20.02.2023)
 
Фигурантам дела о покушении на Владимира Соловьева добавили статьи

Фигурантам дела о покушении на Владимира Соловьева предъявили обвинения в терроризме

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Следствие добавило целый букет новых уголовных статей обвиняемым по громкому делу о подготовке покушения на журналиста ВГТРК Владимира Соловьева, следует из базы данных московских судов.
Фигуранты были арестованы Басманным судом Москвы в конце апреля 2022 года: тогда им вменялись подготовка покушения на убийство и воспрепятствование деятельности журналиста, при этом последнюю статью вскоре убрали из обвинения.
Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня 2022, 11:38
В деле о покушении на Соловьева появился новый фигурант
Теперь, помимо покушения, в перечне обвинений организация террористической деятельности, оборот оружия и его изготовление, оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств и их изготовление, а также умышленное уничтожение имущества.
С новыми статьями фигурантам - сейчас по делу проходит семь мужчин - продляли арест в конце 2022 и начале 2023 года. При этом точная фабула вменяемых им преступлений пока не раскрывается.
Как сообщала ФСБ, по делу в Москве были задержаны шесть членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России. По мнению российской спецслужбы, они планировали убийство Владимира Соловьева по заданию Службы безопасности Украины. Задержанные признались, что после убийства планировали скрыться за рубежом, заявляла ФСБ.
Андрей Пронский, обвиняемый по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля 2022, 16:29
Подозреваемый в покушении на Соловьева находился на принудительном лечении
В ходе обысков у задержанных изъяли самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистскую литературу и атрибутику.
Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку СВО.
Ранее Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.
* Неонацистская террористическая организация, запрещенная в России.
Владимир Беляков, обвиняемый по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля 2022, 18:14
Один из фигурантов дела о покушении на Соловьева был осужден на десять лет
 
ПроисшествияРоссияМоскваУкраинаВладимир Соловьев (телеведущий)Дмитрий КиселевМаргарита СимоньянВГТРКФСБ
 
 
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