https://ria.ru/20230220/rakety-1853092442.html

Решения по ракетам большой дальности для Украины пока нет, заявили в Киеве

Решения по ракетам большой дальности для Украины пока нет, заявили в Киеве - РИА Новости, 20.02.2023

Решения по ракетам большой дальности для Украины пока нет, заявили в Киеве

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что пока решения о предоставлении Киеву ракет большой дальности нет. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T11:06

2023-02-20T11:06

2023-02-20T11:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей резников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775600053_0:0:2965:1669_1920x0_80_0_0_5661526af9eabd7a02d02f382fc1ff74.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что пока решения о предоставлении Киеву ракет большой дальности нет. "Принципиальных решений по ним (ракетам большой дальности – ред.) пока не принято. Но есть другие технические решения, которые, надеюсь, мы будем готовы реализовывать с партнёрами - не на 300, а на 200 километров – думаю, это скоро враг на себе почувствует", - сказал Резников в эфире всеукраинского телемарафона. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, алексей резников