https://ria.ru/20230220/provokatsiya-1853080890.html
СК расследует подготовку новой радиационной провокации на Украине
СК расследует подготовку новой радиационной провокации на Украине - РИА Новости, 20.02.2023
СК расследует подготовку новой радиационной провокации на Украине
Российские следователи установят обстоятельства подготовки Киевом провокации с целью обвинить Россию в нанесении ударов по радиационно опасным объектам Украины, РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T10:27
2023-02-20T10:27
2023-02-20T10:27
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
россия
украина
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские следователи установят обстоятельства подготовки Киевом провокации с целью обвинить Россию в нанесении ударов по радиационно опасным объектам Украины, сообщается в телеграм-канале СК РФ. В Минобороны России сообщали, что из Европы на Украину доставили контейнеры с радиоактивными веществами для провокации с целью обвинения Вооруженных сил РФ. По данным ведомства, киевский режим перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН продолжает подготовку к проведению масштабной провокации для обвинения РФ в якобы "грубом нарушении" Конвенции о ядерной безопасности. "Следователи СК РФ установят обстоятельства подготовки Киевом масштабной провокации на одной из подконтрольных ему территорий с целью обвинить Россию в нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины... Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела установит все обстоятельства и даст им уголовно-правовую оценку", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230219/provokatsiya-1852999056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Украина
СК расследует подготовку новой радиационной провокации на Украине
СК расследует подготовку новой радиационной провокации с подконтрольной Киеву территории