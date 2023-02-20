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СК расследует подготовку новой радиационной провокации на Украине - РИА Новости, 20.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/provokatsiya-1853080890.html
СК расследует подготовку новой радиационной провокации на Украине
СК расследует подготовку новой радиационной провокации на Украине - РИА Новости, 20.02.2023
СК расследует подготовку новой радиационной провокации на Украине
Российские следователи установят обстоятельства подготовки Киевом провокации с целью обвинить Россию в нанесении ударов по радиационно опасным объектам Украины, РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T10:27
2023-02-20T10:27
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
россия
украина
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские следователи установят обстоятельства подготовки Киевом провокации с целью обвинить Россию в нанесении ударов по радиационно опасным объектам Украины, сообщается в телеграм-канале СК РФ. В Минобороны России сообщали, что из Европы на Украину доставили контейнеры с радиоактивными веществами для провокации с целью обвинения Вооруженных сил РФ. По данным ведомства, киевский режим перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН продолжает подготовку к проведению масштабной провокации для обвинения РФ в якобы "грубом нарушении" Конвенции о ядерной безопасности. "Следователи СК РФ установят обстоятельства подготовки Киевом масштабной провокации на одной из подконтрольных ему территорий с целью обвинить Россию в нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины... Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела установит все обстоятельства и даст им уголовно-правовую оценку", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230219/provokatsiya-1852999056.html
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следственный комитет россии (ск рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Украина
10:27 20.02.2023
 
СК расследует подготовку новой радиационной провокации на Украине

СК расследует подготовку новой радиационной провокации с подконтрольной Киеву территории

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские следователи установят обстоятельства подготовки Киевом провокации с целью обвинить Россию в нанесении ударов по радиационно опасным объектам Украины, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
В Минобороны России сообщали, что из Европы на Украину доставили контейнеры с радиоактивными веществами для провокации с целью обвинения Вооруженных сил РФ. По данным ведомства, киевский режим перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН продолжает подготовку к проведению масштабной провокации для обвинения РФ в якобы "грубом нарушении" Конвенции о ядерной безопасности.
"Следователи СК РФ установят обстоятельства подготовки Киевом масштабной провокации на одной из подконтрольных ему территорий с целью обвинить Россию в нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины... Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела установит все обстоятельства и даст им уголовно-правовую оценку", - говорится в сообщении.
Здание Министерства обороны России - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 18:04Специальная военная операция на Украине
Минобороны раскрыло подробности провокации Киева с утечкой радиации
 
Специальная военная операция на УкраинеСледственный комитет России (СК РФ)РоссияУкраина
 
 
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