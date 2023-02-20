https://ria.ru/20230220/provokatsiya-1853080890.html

СК расследует подготовку новой радиационной провокации на Украине

СК расследует подготовку новой радиационной провокации на Украине - РИА Новости, 20.02.2023

СК расследует подготовку новой радиационной провокации на Украине

Российские следователи установят обстоятельства подготовки Киевом провокации с целью обвинить Россию в нанесении ударов по радиационно опасным объектам Украины, РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T10:27

2023-02-20T10:27

2023-02-20T10:27

специальная военная операция на украине

следственный комитет россии (ск рф)

россия

украина

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские следователи установят обстоятельства подготовки Киевом провокации с целью обвинить Россию в нанесении ударов по радиационно опасным объектам Украины, сообщается в телеграм-канале СК РФ. В Минобороны России сообщали, что из Европы на Украину доставили контейнеры с радиоактивными веществами для провокации с целью обвинения Вооруженных сил РФ. По данным ведомства, киевский режим перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН продолжает подготовку к проведению масштабной провокации для обвинения РФ в якобы "грубом нарушении" Конвенции о ядерной безопасности. "Следователи СК РФ установят обстоятельства подготовки Киевом масштабной провокации на одной из подконтрольных ему территорий с целью обвинить Россию в нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины... Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела установит все обстоятельства и даст им уголовно-правовую оценку", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230219/provokatsiya-1852999056.html

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), россия, украина