https://ria.ru/20230220/prometanie-1853463290.html

Городские службы Москвы приступили к механизированную прометанию дорог

Городские службы Москвы приступили к механизированную прометанию дорог - РИА Новости, 21.02.2023

Городские службы Москвы приступили к механизированную прометанию дорог

Городские службы Москвы приступили к механизированному прометанию дорог и противогололедной обработке из-за снегопада, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-20T22:04

2023-02-20T22:04

2023-02-21T15:26

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы приступили к механизированному прометанию дорог и противогололедной обработке из-за снегопада, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, снег в столице сохранится до утра вторника. За ночь его прирост может составить еще несколько сантиметров. В 21.00 мск городские службы приступили к очередному механизированному прометанию дорог и тротуаров с противогололедной обработкой. Цикл работ повторим ранним утром", - говорится в сообщении комплекса. Автомобилистов попросили быть внимательнее на дороге в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://realty.ria.ru/20230220/sneg-1853087884.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы