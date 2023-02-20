https://ria.ru/20230220/prometanie-1853463290.html
Городские службы Москвы приступили к механизированную прометанию дорог
Городские службы Москвы приступили к механизированную прометанию дорог - РИА Новости, 21.02.2023
Городские службы Москвы приступили к механизированную прометанию дорог
Городские службы Москвы приступили к механизированному прометанию дорог и противогололедной обработке из-за снегопада, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-20T22:04
2023-02-20T22:04
2023-02-21T15:26
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы приступили к механизированному прометанию дорог и противогололедной обработке из-за снегопада, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, снег в столице сохранится до утра вторника. За ночь его прирост может составить еще несколько сантиметров. В 21.00 мск городские службы приступили к очередному механизированному прометанию дорог и тротуаров с противогололедной обработкой. Цикл работ повторим ранним утром", - говорится в сообщении комплекса. Автомобилистов попросили быть внимательнее на дороге в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы