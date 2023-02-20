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Городские службы Москвы приступили к механизированную прометанию дорог - РИА Новости, 21.02.2023
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Городские службы Москвы приступили к механизированную прометанию дорог
Городские службы Москвы приступили к механизированную прометанию дорог - РИА Новости, 21.02.2023
Городские службы Москвы приступили к механизированную прометанию дорог
Городские службы Москвы приступили к механизированному прометанию дорог и противогололедной обработке из-за снегопада, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-20T22:04
2023-02-21T15:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы приступили к механизированному прометанию дорог и противогололедной обработке из-за снегопада, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, снег в столице сохранится до утра вторника. За ночь его прирост может составить еще несколько сантиметров. В 21.00 мск городские службы приступили к очередному механизированному прометанию дорог и тротуаров с противогололедной обработкой. Цикл работ повторим ранним утром", - говорится в сообщении комплекса. Автомобилистов попросили быть внимательнее на дороге в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
22:04 20.02.2023 (обновлено: 15:26 21.02.2023)
 

Городские службы Москвы приступили к механизированную прометанию дорог

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкСпецтехника чистит проезжую часть после снегопада
Спецтехника чистит проезжую часть после снегопада - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы приступили к механизированному прометанию дорог и противогололедной обработке из-за снегопада, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, снег в столице сохранится до утра вторника. За ночь его прирост может составить еще несколько сантиметров. В 21.00 мск городские службы приступили к очередному механизированному прометанию дорог и тротуаров с противогололедной обработкой. Цикл работ повторим ранним утром", - говорится в сообщении комплекса.
Автомобилистов попросили быть внимательнее на дороге в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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20 февраля, 11:16Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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