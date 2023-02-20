https://ria.ru/20230220/priznanie-1853297780.html

Подозреваемый в покушении на убийство девушки в Новой Москве признал вину

Подозреваемый в покушении на убийство девушки в Новой Москве признал вину - РИА Новости, 20.02.2023

Подозреваемый в покушении на убийство девушки в Новой Москве признал вину

Задержанный по подозрению в покушении на девушку в Новой Москве признал вину, мотивом преступления назвал "безответные чувства" к потерпевшей, сообщается в... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T22:50

2023-02-20T22:50

2023-02-20T22:50

происшествия

новая москва

россия

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Задержанный по подозрению в покушении на девушку в Новой Москве признал вину, мотивом преступления назвал "безответные чувства" к потерпевшей, сообщается в телеграм-канале столичного СК. Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила журналистам, что полиция задержала 26-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство девушки в Новой Москве. Он был доставлен на дорос. "В ходе допроса фигурант признал вину и сообщил, что мотивом совершения данного преступления были безответные чувства к потерпевшей", - говорится в сообщении. Девушка пострадала от взрыва при открытии коробки. Подозреваемый упаковал в коробку взрывчатку и в понедельник утром оставил у подъезда дома девушки с запиской, что посылка предназначается для местной жительницы. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ".

https://ria.ru/20230220/korobka-1853179322.html

новая москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, новая москва, россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)