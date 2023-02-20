https://ria.ru/20230220/priznanie-1853297780.html
Подозреваемый в покушении на убийство девушки в Новой Москве признал вину
Подозреваемый в покушении на убийство девушки в Новой Москве признал вину - РИА Новости, 20.02.2023
Подозреваемый в покушении на убийство девушки в Новой Москве признал вину
Задержанный по подозрению в покушении на девушку в Новой Москве признал вину, мотивом преступления назвал "безответные чувства" к потерпевшей, сообщается в... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T22:50
2023-02-20T22:50
2023-02-20T22:50
происшествия
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россия
ирина волк
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Задержанный по подозрению в покушении на девушку в Новой Москве признал вину, мотивом преступления назвал "безответные чувства" к потерпевшей, сообщается в телеграм-канале столичного СК. Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила журналистам, что полиция задержала 26-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство девушки в Новой Москве. Он был доставлен на дорос. "В ходе допроса фигурант признал вину и сообщил, что мотивом совершения данного преступления были безответные чувства к потерпевшей", - говорится в сообщении. Девушка пострадала от взрыва при открытии коробки. Подозреваемый упаковал в коробку взрывчатку и в понедельник утром оставил у подъезда дома девушки с запиской, что посылка предназначается для местной жительницы. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ".
https://ria.ru/20230220/korobka-1853179322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая москва, россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новая Москва, Россия, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемый в покушении на убийство девушки в Новой Москве признал вину
Задержанный по подозрению в покушении на убийство девушки в Новой Москве признал вину
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Задержанный по подозрению в покушении на девушку в Новой Москве признал вину, мотивом преступления назвал "безответные чувства" к потерпевшей, сообщается в телеграм-канале столичного СК.
Ранее представитель МВД России Ирина Волк
сообщила журналистам, что полиция задержала 26-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство девушки в Новой Москве. Он был доставлен на дорос.
"В ходе допроса фигурант признал вину и сообщил, что мотивом совершения данного преступления были безответные чувства к потерпевшей", - говорится в сообщении.
Девушка пострадала от взрыва при открытии коробки. Подозреваемый упаковал в коробку взрывчатку и в понедельник утром оставил у подъезда дома девушки с запиской, что посылка предназначается для местной жительницы. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ".