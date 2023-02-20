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На Кубани продлили штормовое предупреждение - РИА Новости, 20.02.2023
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На Кубани продлили штормовое предупреждение
На Кубани продлили штормовое предупреждение - РИА Новости, 20.02.2023
На Кубани продлили штормовое предупреждение
Синоптики прогнозируют сильный ветер, дождь, град и мокрый снег в Краснодарском крае, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 22... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:04
2023-02-20T12:04
погода
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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КРАСНОДАР, 20 фев – РИА Новости. Синоптики прогнозируют сильный ветер, дождь, град и мокрый снег в Краснодарском крае, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 22 февраля, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС. "Штормовое предупреждение... С 20.02 - 21.02, а также ночью, утром и в первую половину дня 22.02 местами в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом, в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 метров в секунду… Местами в крае ожидается очень сильный снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильные гололедно-изморозевые отложения", - говорится в сообщении. По данным спасателей, на территории некоторых районов края, Северский, Абинский, Туапсинский, Апшеронский, Мостовской, Белореченский, а также в Горячем Ключе и Геленджике ожидаются подъемы уровней воды в реках, местами с достижением неблагоприятных отметок. Штормовое предупреждение из-за сильных осадков было объявлено в минувшую пятницу. В воскресенье спасатели устраняли последствия непогоды на Кубани, в результате сильного дождя в крае реки вышли из берегов, были подтоплены дороги, улицы и дома. По данным министерства, наиболее интенсивные осадки прошли в Сочи и Горячем Ключе, Северском районе, а также в Туапсинском районе.
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погода, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Погода, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
12:04 20.02.2023
 
На Кубани продлили штормовое предупреждение

На Кубани продлили штормовое предупреждение до 22 февраля из-за сильного дождя и ветра

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанкОтдыхающие на набережной в Сочи
Отдыхающие на набережной в Сочи - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Отдыхающие на набережной в Сочи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 фев – РИА Новости. Синоптики прогнозируют сильный ветер, дождь, град и мокрый снег в Краснодарском крае, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 22 февраля, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
"Штормовое предупреждение... С 20.02 - 21.02, а также ночью, утром и в первую половину дня 22.02 местами в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом, в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 метров в секунду… Местами в крае ожидается очень сильный снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильные гололедно-изморозевые отложения", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, на территории некоторых районов края, Северский, Абинский, Туапсинский, Апшеронский, Мостовской, Белореченский, а также в Горячем Ключе и Геленджике ожидаются подъемы уровней воды в реках, местами с достижением неблагоприятных отметок.
Штормовое предупреждение из-за сильных осадков было объявлено в минувшую пятницу. В воскресенье спасатели устраняли последствия непогоды на Кубани, в результате сильного дождя в крае реки вышли из берегов, были подтоплены дороги, улицы и дома. По данным министерства, наиболее интенсивные осадки прошли в Сочи и Горячем Ключе, Северском районе, а также в Туапсинском районе.
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