https://ria.ru/20230220/preduprezhdenie-1853118146.html

На Кубани продлили штормовое предупреждение

На Кубани продлили штормовое предупреждение - РИА Новости, 20.02.2023

На Кубани продлили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют сильный ветер, дождь, град и мокрый снег в Краснодарском крае, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 22... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:04

2023-02-20T12:04

2023-02-20T12:04

погода

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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КРАСНОДАР, 20 фев – РИА Новости. Синоптики прогнозируют сильный ветер, дождь, град и мокрый снег в Краснодарском крае, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 22 февраля, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС. "Штормовое предупреждение... С 20.02 - 21.02, а также ночью, утром и в первую половину дня 22.02 местами в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом, в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 метров в секунду… Местами в крае ожидается очень сильный снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильные гололедно-изморозевые отложения", - говорится в сообщении. По данным спасателей, на территории некоторых районов края, Северский, Абинский, Туапсинский, Апшеронский, Мостовской, Белореченский, а также в Горячем Ключе и Геленджике ожидаются подъемы уровней воды в реках, местами с достижением неблагоприятных отметок. Штормовое предупреждение из-за сильных осадков было объявлено в минувшую пятницу. В воскресенье спасатели устраняли последствия непогоды на Кубани, в результате сильного дождя в крае реки вышли из берегов, были подтоплены дороги, улицы и дома. По данным министерства, наиболее интенсивные осадки прошли в Сочи и Горячем Ключе, Северском районе, а также в Туапсинском районе.

https://ria.ru/20230220/sneg-1853073793.html

краснодарский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

погода, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия