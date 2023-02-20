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В Новосибирске загорелся строящийся мост - РИА Новости, 20.02.2023
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В Новосибирске загорелся строящийся мост
В Новосибирске загорелся строящийся мост - РИА Новости, 20.02.2023
В Новосибирске загорелся строящийся мост
Пожар вспыхнул вечером в понедельник на одной из двух опор пилона строящегося в Новосибирске четвертого моста через Обь, его удалось потушить за 37 минут,... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T19:15
2023-02-20T19:15
происшествия
новосибирск
обь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 20 фев - РИА Новости. Пожар вспыхнул вечером в понедельник на одной из двух опор пилона строящегося в Новосибирске четвертого моста через Обь, его удалось потушить за 37 минут, сообщает ГУМЧС по региону. "В 21.44 по местному времени на номер 101 поступило сообщение о пожаре на строящемся в Новосибирске мосту - Центральном. Через шесть минут первый пожарно-спасательный расчет был на месте вызова. В этот момент горела деревянная опалубка моста на высоте 106 метров. На тушение ушло чуть более получаса", - говорится в сообщении. В главке рассказали, что спасатели связались с администрацией строящегося моста, которая оказала помощь в ликвидации пожара. Сотрудники ГАИ перекрыли участок дороги для беспрепятственного доступа к месту пожарной техники. "Было принято решение тушить возгорание при помощи порошковых огнетушителей. Подняться на такую высоту позволил подъемный кран. За 36 минут пожар был локализован. Еще через минуту открытое горение ликвидировали. Предварительно площадь горения составила 15 квадратных метров", - сообщили в ГУМЧС. На происшествие реагировали 21 человек личного состава и шесть единицы техники, в том числе автомобильный коленчатый подъемник. Информация о пострадавших не поступала, добавили в спасательном ведомстве.
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происшествия, новосибирск, обь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Обь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:15 20.02.2023
 
В Новосибирске загорелся строящийся мост

В Новосибирске вспыхнул пожар на одной из двух опор строящегося моста через реку Обь

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкНовосибирск
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Новосибирск. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 20 фев - РИА Новости. Пожар вспыхнул вечером в понедельник на одной из двух опор пилона строящегося в Новосибирске четвертого моста через Обь, его удалось потушить за 37 минут, сообщает ГУМЧС по региону.
"В 21.44 по местному времени на номер 101 поступило сообщение о пожаре на строящемся в Новосибирске мосту - Центральном. Через шесть минут первый пожарно-спасательный расчет был на месте вызова. В этот момент горела деревянная опалубка моста на высоте 106 метров. На тушение ушло чуть более получаса", - говорится в сообщении.
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"Было принято решение тушить возгорание при помощи порошковых огнетушителей. Подняться на такую высоту позволил подъемный кран. За 36 минут пожар был локализован. Еще через минуту открытое горение ликвидировали. Предварительно площадь горения составила 15 квадратных метров", - сообщили в ГУМЧС.
На происшествие реагировали 21 человек личного состава и шесть единицы техники, в том числе автомобильный коленчатый подъемник. Информация о пострадавших не поступала, добавили в спасательном ведомстве.
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ПроисшествияНовосибирскОбьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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