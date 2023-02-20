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При пожаре во флигеле в Ростовской области погибли четыре человека - РИА Новости, 20.02.2023
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При пожаре во флигеле в Ростовской области погибли четыре человека
При пожаре во флигеле в Ростовской области погибли четыре человека - РИА Новости, 20.02.2023
При пожаре во флигеле в Ростовской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли при пожаре во флигеле в городе Новочеркасске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T17:33
2023-02-20T17:33
происшествия
ростовская область
новочеркасск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре во флигеле в городе Новочеркасске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. По его словам, в понедельник в 16.05 мск поступило сообщение о возгорании в жилом флигеле по адресу улица Пушкинская, 45 в Новочеркасске. "В 16.23 на месте пожара обнаружены тела четырех человек, взрослые, вели асоциальный образ жизни", - сказал он. В настоящее время открытое горение ликвидировано, проводятся следственные мероприятия. "Предварительная причина пожара – перекал печи", - уточнили в МЧС. В тушении пожара были задействованы 25 человек личного состава, девять единиц техники.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, новочеркасск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Новочеркасск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:33 20.02.2023
 
При пожаре во флигеле в Ростовской области погибли четыре человека

В ГУ МЧС сообщили, что при пожаре во флигеле в Ростовской области погибли четыре человека

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС во время ликвидации пожара
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Ольга Смольская
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Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре во флигеле в городе Новочеркасске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
По его словам, в понедельник в 16.05 мск поступило сообщение о возгорании в жилом флигеле по адресу улица Пушкинская, 45 в Новочеркасске.
"В 16.23 на месте пожара обнаружены тела четырех человек, взрослые, вели асоциальный образ жизни", - сказал он.
В настоящее время открытое горение ликвидировано, проводятся следственные мероприятия. "Предварительная причина пожара – перекал печи", - уточнили в МЧС.
В тушении пожара были задействованы 25 человек личного состава, девять единиц техники.
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ПроисшествияРостовская областьНовочеркасскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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