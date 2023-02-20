https://ria.ru/20230220/pozhar-1853223173.html

При пожаре во флигеле в Ростовской области погибли четыре человека

При пожаре во флигеле в Ростовской области погибли четыре человека - РИА Новости, 20.02.2023

При пожаре во флигеле в Ростовской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли при пожаре во флигеле в городе Новочеркасске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T17:33

2023-02-20T17:33

2023-02-20T17:33

происшествия

ростовская область

новочеркасск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре во флигеле в городе Новочеркасске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. По его словам, в понедельник в 16.05 мск поступило сообщение о возгорании в жилом флигеле по адресу улица Пушкинская, 45 в Новочеркасске. "В 16.23 на месте пожара обнаружены тела четырех человек, взрослые, вели асоциальный образ жизни", - сказал он. В настоящее время открытое горение ликвидировано, проводятся следственные мероприятия. "Предварительная причина пожара – перекал печи", - уточнили в МЧС. В тушении пожара были задействованы 25 человек личного состава, девять единиц техники.

https://ria.ru/20230219/pozhar-1853019385.html

ростовская область

новочеркасск

россия

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происшествия, ростовская область, новочеркасск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)