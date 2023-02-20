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Два человека погибли при пожаре в магазине в подмосковной Лобне
Два человека погибли при пожаре в магазине в подмосковной Лобне - РИА Новости, 20.02.2023
Два человека погибли при пожаре в магазине в подмосковной Лобне
Два человека погибли при пожаре в двухэтажном магазине одежды в подмосковной Лобне, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:57
2023-02-20T14:57
2023-02-20T15:03
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в двухэтажном магазине одежды в подмосковной Лобне, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Произошло возгорание на площади 40 квадратных метров в магазине одежды на улице Кольцевая", - сказал собеседник агентства. По его словам, из горящего здания были эвакуированы 20 человек, двоим из них потребовалась помощь врачей. "При следовании в больницу они скончались в карете скорой помощи", - добавил источник. По словам собеседника, в 13.21 пожар был ликвидирован. К тушению привлекались 53 человека и 15 единиц техники.
https://realty.ria.ru/20230216/genprokuratura-1852407901.html
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происшествия, лобня, коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Лобня, Коммерческая недвижимость, Московская область (Подмосковье), Россия
14:57 20.02.2023 (обновлено: 15:03 20.02.2023)
Два человека погибли при пожаре в магазине в подмосковной Лобне
В подмосковной Лобне два человека погибли при пожаре в магазине одежды на улице Кольцевая