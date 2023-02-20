https://ria.ru/20230220/pozhar-1853174127.html

Два человека погибли при пожаре в магазине в подмосковной Лобне

Два человека погибли при пожаре в магазине в подмосковной Лобне - РИА Новости, 20.02.2023

Два человека погибли при пожаре в магазине в подмосковной Лобне

Два человека погибли при пожаре в двухэтажном магазине одежды в подмосковной Лобне, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:57

2023-02-20T14:57

2023-02-20T15:03

происшествия

лобня

коммерческая недвижимость

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в двухэтажном магазине одежды в подмосковной Лобне, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Произошло возгорание на площади 40 квадратных метров в магазине одежды на улице Кольцевая", - сказал собеседник агентства. По его словам, из горящего здания были эвакуированы 20 человек, двоим из них потребовалась помощь врачей. "При следовании в больницу они скончались в карете скорой помощи", - добавил источник. По словам собеседника, в 13.21 пожар был ликвидирован. К тушению привлекались 53 человека и 15 единиц техники.

https://realty.ria.ru/20230216/genprokuratura-1852407901.html

https://ria.ru/20230220/ballon-1853115573.html

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происшествия, лобня, коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), россия