https://ria.ru/20230220/poteri-1853163719.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 20.02.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми около 150 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:26

2023-02-20T14:26

2023-02-20T14:33

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми около 150 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На Купянском направлении огнём артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Масютовка и Крахмальное Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк и три автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в результате ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской народной республики уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, луганская народная республика