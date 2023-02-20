https://ria.ru/20230220/poteri-1853163719.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 20.02.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми около 150 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:26
2023-02-20T14:26
2023-02-20T14:33
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми около 150 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На Купянском направлении огнём артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Масютовка и Крахмальное Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк и три автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в результате ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской народной республики уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
14:26 20.02.2023 (обновлено: 14:33 20.02.2023)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли до 150 военнослужащих на Купянском и Краснолиманском направлениях