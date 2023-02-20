Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/poteri-1853163719.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 20.02.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми около 150 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:26
2023-02-20T14:33
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841579033_0:71:3071:1798_1920x0_80_0_0_4bfd6d922affb5f54ea0396a7b38335f.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми около 150 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На Купянском направлении огнём артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Масютовка и Крахмальное Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк и три автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в результате ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской народной республики уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841579033_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d1f552d0e93fc97cfb2d2bc0ff503b96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
14:26 20.02.2023 (обновлено: 14:33 20.02.2023)
 
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли до 150 военнослужащих на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО РФ у самоходной артиллерийской установки 2СЗ "Акация"
Военнослужащие МО РФ у самоходной артиллерийской установки 2СЗ Акация - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие МО РФ у самоходной артиллерийской установки 2СЗ "Акация". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми около 150 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении огнём артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Масютовка и Крахмальное Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк и три автомобиля", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в результате ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской народной республики уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала