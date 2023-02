https://ria.ru/20230220/postavki-1853256111.html

Мантуров обозначил сроки поставок SSJ New и МС-21 за рубеж

Мантуров обозначил сроки поставок SSJ New и МС-21 за рубеж

2023-02-20T19:03

АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Поставки российских самолетов SSJ New и МС-21 в страны ближнего зарубежья возможны не ранее, чем после 2025 года, в дальнее зарубежье - после 2027 года, при этом в приоритете остается полное насыщение внутреннего рынка, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Сначала мы должны обеспечить внутренний рынок до конца. С учетом принятых всех решений президентом и правительством, с учетом консолидированного гражданского заказа, нам еще определенное количество лет отведено на работу на внутреннем рынке. Поэтому думаю, что речь идет о возможных поставках, я бы сказал так, на дальнее зарубежье, это точно после 2027-2028 года. Что касается ближнего зарубежья, то думаю, что после 2025-2026 года мы уже будем формировать договоры и формировать заказы", - отметил он, отвечая на вопрос о поставках МС-21 и SSJ New за рубеж. Он также уточнил, что интерес к российским SSJ New и МС-21 в странах ближнего зарубежья сохраняется. "Дальнее зарубежье в краткосрочной перспективе нас сегодня не столь сильно интересует", - уточнил Мантуров.

