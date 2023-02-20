https://ria.ru/20230220/poslanie-1853054751.html

Бизнес поделился ожиданиями от послания Путина

Бизнес поделился ожиданиями от послания Путина - РИА Новости, 20.02.2023

Бизнес поделился ожиданиями от послания Путина

Предпринимательское сообщество рассчитывает услышать в послании президента Федеральному собранию четкие сигналы о том, какого участия в решении социальных и... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T08:42

2023-02-20T08:42

2023-02-20T14:38

экономика

россия

украина

владимир путин

владимир плотников

максим осадчий

госдума рф

новолипецкий металлургический комбинат

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Предпринимательское сообщество рассчитывает услышать в послании президента Федеральному собранию четкие сигналы о том, какого участия в решении социальных и экономических вопросов от бизнеса ожидает власть. Взамен компании хотят получить больше свободы и поддержку там, где она требуется, рассказали РИА Новости представители бизнеса и эксперты. "Бизнес ждет от послания президента объявления курса на свободу предпринимательства. Важно не только сохранять базовые условия — то же налогообложение, но и снимать все новые регуляторные барьеры. Например, продлить мораторий на проверки на бессрочной основе", — заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. В свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что говорить следует о развитии экономики.Послание может стать отправной точкой для изменений в налоговой системе, считает партнер налоговой практики Key Consulting Group Вадим Егулемов. По его мнению, на это указывает информационный шум вокруг рекордного дефицита российского бюджета в январе.Доказать патриотизмСреди возможных налоговых инициатив, которые с начала текущего года уже обсуждались в публичном пространстве, Егулемов назвал дальнейшее развитие прогрессивной шкалы обложения НДФЛ. В 2021-м ставка налога на доходы свыше пяти миллионов рублей в год уже выросла с 13 до 15%."Ныне предлагается увеличить налог на доходы свыше десяти миллионов рублей до 25%, а для так называемой сверхприбыли — до 40-50%", — рассказал эксперт. Он также призвал не забывать о продекларированном ранее стремлении повысить ставки НФДЛ для уехавших из страны россиян, продолжающих получать зарплату в России. Все эти идеи, по мнению эксперта, могут быть отражены в послании. Еще одна из обсуждаемых сейчас инициатив связана с изъятием у крупного бизнеса полученной в предыдущие годы сверхприбыли: она может быть реализована как в форме разового добровольного взноса в бюджет, так и в виде увеличения налога на прибыль. Возможно, эти предложения понравятся не всем, но сейчас не время для демаршей, полагает независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов."Сегодня, когда Запад пытается задавить санкциями Россию, ее бизнес должен доказать свой патриотизм на деле и оказать ей всяческую поддержку", — сказал он. Хазанов уверен, что глава государства затронет вопрос о поддержке участников специальной военной операции на Украине и их семей."Я вообще не встречал пресс-релизов больших компаний, в частности металлургических, об оказании им помощи, хотя в то же время в прессе можно найти немало публикаций о том, как ею занимаются простые люди и власти регионов. <...> Между тем такие лидеры отечественной металлургии, как, например, группа НЛМК или "Северсталь", вполне могут взять шефство над отдельными боевыми частями и обеспечивать их всем необходимым, начиная от продуктов питания и заканчивая лекарственными препаратами", — заявил эксперт. Кредитное плечо Финансисты ожидают, что в ходе президентского послания будут объявлены новые льготные кредитные программы."Наибольшее внимание может быть уделено льготной ипотеке. Например, программам, ориентированным на новые территории и регионы, находящиеся вблизи зоны СВО. <...> Могут быть рассмотрены вопросы, связанные с выходом госбанков — Сбербанка и ВТБ — в Крым, с работой банков на новых территориях", — сказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Также, по его словам, Путин традиционно уделит внимание поддержке многодетных семей — например, через совершенствование механизма семейной ипотеки."Не исключено и обсуждение вопросов, связанных с кредитными каникулами для участников СВО и членов их семей", — добавил он. Банкиры ожидают обсуждения вопросов, связанных с автокредитами."Поддержка отечественного автопрома приобрела особо важное значение из-за ухода из России большинства иностранных автоконцернов", — считает Осадчий.Возможны и новые инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса. При этом новых налоговых поблажек бизнес не ждет. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин напомнил, что к настоящему времени власти приняли достаточно большое количество мер поддержки для ключевых секторов."Мы уже имеем меры поддержки, которые необходимы. Зря ждать налоговых поблажек, телеком-отрасль выживает неплохо, поэтому, я думаю, все будет привычно. Никаких сенсаций в этой области точно ждать не стоит", — сказал он. Однако директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков хотел бы услышать о новых неналоговых мерах поддержки IT-отрасли. Например, о создании инвестфондов, занимающихся венчурным инвестированием, пояснил он. Сельский вопрос"Сейчас много говорят о рекордных урожаях, но крестьяне начинают немного морщиться, потому что доходы резко упали. Наша задача — предложить те самые срочные меры для того, чтобы увеличить прибыльность хозяйств", — заметил глава Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимир Плотников. Он ожидает, что президент в своем послании не забудет и про село."Важнейшее направление нашей деятельности — добиться того, чтобы сельское хозяйство было прибыльным", — сказал Плотников. По словам эксперта, аграрии рассчитывают на снятие ограничений на экспорт зерна, в том числе отмену пошлины, и на масштабные закупочные интервенции по всем регионам. Также сельхозпроизводителей волнует вопрос тарифов на электроэнергию."Несправедливо, когда тариф для промышленных предприятий в два — два с половиной раза меньше, чем для сельхозпроизводителей", — сказал глава ассоциации.Для поддержки отрасли нужны меры по сдерживанию цен на минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы."В прошлом году они были достаточно стабильны. В некоторых регионах в начале года цена на дизтопливо даже уменьшилась. Но мы не знаем, какой она будет в ходе весенней посевной кампании. Поэтому предлагаем убрать акцизный сбор на дизельное топливо для аграриев. Трактора и комбайны не ездят по федеральным трассам", — пояснил Плотников. Кроме того, аграрии просят власти отработать систему поставок в Россию запчастей для сельхозтехники."В прошлом году некоторые их виды подорожали в два-три раза", — напомнил глава АККОР.Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент сделает акцент на текущей ситуации, основными темами станут спецоперация, экономика и социальная сфера.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, украина, владимир путин, владимир плотников, максим осадчий, госдума рф, новолипецкий металлургический комбинат, сбербанк россии