https://ria.ru/20230220/poslanie-1853054751.html
Бизнес поделился ожиданиями от послания Путина
Бизнес поделился ожиданиями от послания Путина - РИА Новости, 20.02.2023
Бизнес поделился ожиданиями от послания Путина
Предпринимательское сообщество рассчитывает услышать в послании президента Федеральному собранию четкие сигналы о том, какого участия в решении социальных и... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T08:42
2023-02-20T08:42
2023-02-20T14:38
экономика
россия
украина
владимир путин
владимир плотников
максим осадчий
госдума рф
новолипецкий металлургический комбинат
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Предпринимательское сообщество рассчитывает услышать в послании президента Федеральному собранию четкие сигналы о том, какого участия в решении социальных и экономических вопросов от бизнеса ожидает власть. Взамен компании хотят получить больше свободы и поддержку там, где она требуется, рассказали РИА Новости представители бизнеса и эксперты. "Бизнес ждет от послания президента объявления курса на свободу предпринимательства. Важно не только сохранять базовые условия — то же налогообложение, но и снимать все новые регуляторные барьеры. Например, продлить мораторий на проверки на бессрочной основе", — заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. В свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что говорить следует о развитии экономики.Послание может стать отправной точкой для изменений в налоговой системе, считает партнер налоговой практики Key Consulting Group Вадим Егулемов. По его мнению, на это указывает информационный шум вокруг рекордного дефицита российского бюджета в январе.Доказать патриотизмСреди возможных налоговых инициатив, которые с начала текущего года уже обсуждались в публичном пространстве, Егулемов назвал дальнейшее развитие прогрессивной шкалы обложения НДФЛ. В 2021-м ставка налога на доходы свыше пяти миллионов рублей в год уже выросла с 13 до 15%."Ныне предлагается увеличить налог на доходы свыше десяти миллионов рублей до 25%, а для так называемой сверхприбыли — до 40-50%", — рассказал эксперт. Он также призвал не забывать о продекларированном ранее стремлении повысить ставки НФДЛ для уехавших из страны россиян, продолжающих получать зарплату в России. Все эти идеи, по мнению эксперта, могут быть отражены в послании. Еще одна из обсуждаемых сейчас инициатив связана с изъятием у крупного бизнеса полученной в предыдущие годы сверхприбыли: она может быть реализована как в форме разового добровольного взноса в бюджет, так и в виде увеличения налога на прибыль. Возможно, эти предложения понравятся не всем, но сейчас не время для демаршей, полагает независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов."Сегодня, когда Запад пытается задавить санкциями Россию, ее бизнес должен доказать свой патриотизм на деле и оказать ей всяческую поддержку", — сказал он. Хазанов уверен, что глава государства затронет вопрос о поддержке участников специальной военной операции на Украине и их семей."Я вообще не встречал пресс-релизов больших компаний, в частности металлургических, об оказании им помощи, хотя в то же время в прессе можно найти немало публикаций о том, как ею занимаются простые люди и власти регионов. <...> Между тем такие лидеры отечественной металлургии, как, например, группа НЛМК или "Северсталь", вполне могут взять шефство над отдельными боевыми частями и обеспечивать их всем необходимым, начиная от продуктов питания и заканчивая лекарственными препаратами", — заявил эксперт. Кредитное плечо Финансисты ожидают, что в ходе президентского послания будут объявлены новые льготные кредитные программы."Наибольшее внимание может быть уделено льготной ипотеке. Например, программам, ориентированным на новые территории и регионы, находящиеся вблизи зоны СВО. <...> Могут быть рассмотрены вопросы, связанные с выходом госбанков — Сбербанка и ВТБ — в Крым, с работой банков на новых территориях", — сказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Также, по его словам, Путин традиционно уделит внимание поддержке многодетных семей — например, через совершенствование механизма семейной ипотеки."Не исключено и обсуждение вопросов, связанных с кредитными каникулами для участников СВО и членов их семей", — добавил он. Банкиры ожидают обсуждения вопросов, связанных с автокредитами."Поддержка отечественного автопрома приобрела особо важное значение из-за ухода из России большинства иностранных автоконцернов", — считает Осадчий.Возможны и новые инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса. При этом новых налоговых поблажек бизнес не ждет. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин напомнил, что к настоящему времени власти приняли достаточно большое количество мер поддержки для ключевых секторов."Мы уже имеем меры поддержки, которые необходимы. Зря ждать налоговых поблажек, телеком-отрасль выживает неплохо, поэтому, я думаю, все будет привычно. Никаких сенсаций в этой области точно ждать не стоит", — сказал он. Однако директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков хотел бы услышать о новых неналоговых мерах поддержки IT-отрасли. Например, о создании инвестфондов, занимающихся венчурным инвестированием, пояснил он. Сельский вопрос"Сейчас много говорят о рекордных урожаях, но крестьяне начинают немного морщиться, потому что доходы резко упали. Наша задача — предложить те самые срочные меры для того, чтобы увеличить прибыльность хозяйств", — заметил глава Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимир Плотников. Он ожидает, что президент в своем послании не забудет и про село."Важнейшее направление нашей деятельности — добиться того, чтобы сельское хозяйство было прибыльным", — сказал Плотников. По словам эксперта, аграрии рассчитывают на снятие ограничений на экспорт зерна, в том числе отмену пошлины, и на масштабные закупочные интервенции по всем регионам. Также сельхозпроизводителей волнует вопрос тарифов на электроэнергию."Несправедливо, когда тариф для промышленных предприятий в два — два с половиной раза меньше, чем для сельхозпроизводителей", — сказал глава ассоциации.Для поддержки отрасли нужны меры по сдерживанию цен на минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы."В прошлом году они были достаточно стабильны. В некоторых регионах в начале года цена на дизтопливо даже уменьшилась. Но мы не знаем, какой она будет в ходе весенней посевной кампании. Поэтому предлагаем убрать акцизный сбор на дизельное топливо для аграриев. Трактора и комбайны не ездят по федеральным трассам", — пояснил Плотников. Кроме того, аграрии просят власти отработать систему поставок в Россию запчастей для сельхозтехники."В прошлом году некоторые их виды подорожали в два-три раза", — напомнил глава АККОР.Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент сделает акцент на текущей ситуации, основными темами станут спецоперация, экономика и социальная сфера.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, владимир путин, владимир плотников, максим осадчий, госдума рф, новолипецкий металлургический комбинат, сбербанк россии
Экономика, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Плотников, Максим Осадчий, Госдума РФ, Новолипецкий металлургический комбинат, Сбербанк России
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Предпринимательское сообщество рассчитывает услышать в послании президента Федеральному собранию четкие сигналы о том, какого участия в решении социальных и экономических вопросов от бизнеса ожидает власть. Взамен компании хотят получить больше свободы и поддержку там, где она требуется, рассказали РИА Новости представители бизнеса и эксперты.
"Бизнес ждет от послания президента объявления курса на свободу предпринимательства. Важно не только сохранять базовые условия — то же налогообложение, но и снимать все новые регуляторные барьеры. Например, продлить мораторий на проверки на бессрочной основе", — заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов
.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что говорить следует о развитии экономики.
"Я думаю, что надо больше говорить не о спецоперации, это результат, который уже есть, а о развитии экономики, социальной сферы. Понятно, будет разговор о новых территориях, об изменившемся мире, но все-таки главное — это экономика и на фоне экономики — развитие социальной сферы", — пояснил он.
Послание может стать отправной точкой для изменений в налоговой системе, считает партнер налоговой практики Key Consulting Group Вадим Егулемов. По его мнению, на это указывает информационный шум вокруг рекордного дефицита российского бюджета в январе.
Среди возможных налоговых инициатив, которые с начала текущего года уже обсуждались в публичном пространстве, Егулемов назвал дальнейшее развитие прогрессивной шкалы обложения НДФЛ. В 2021-м ставка налога на доходы свыше пяти миллионов рублей в год уже выросла с 13 до 15%.
"Ныне предлагается увеличить налог на доходы свыше десяти миллионов рублей до 25%, а для так называемой сверхприбыли — до 40-50%", — рассказал эксперт.
Он также призвал не забывать о продекларированном ранее стремлении повысить ставки НФДЛ для уехавших из страны россиян, продолжающих получать зарплату в России. Все эти идеи, по мнению эксперта, могут быть отражены в послании.
Еще одна из обсуждаемых сейчас инициатив связана с изъятием у крупного бизнеса полученной в предыдущие годы сверхприбыли: она может быть реализована как в форме разового добровольного взноса в бюджет, так и в виде увеличения налога на прибыль.
Возможно, эти предложения понравятся не всем, но сейчас не время для демаршей, полагает независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.
"Сегодня, когда Запад пытается задавить санкциями Россию, ее бизнес должен доказать свой патриотизм на деле и оказать ей всяческую поддержку", — сказал он.
Хазанов уверен, что глава государства затронет вопрос о поддержке участников специальной военной операции на Украине
и их семей.
"Я вообще не встречал пресс-релизов больших компаний, в частности металлургических, об оказании им помощи, хотя в то же время в прессе можно найти немало публикаций о том, как ею занимаются простые люди и власти регионов. <...> Между тем такие лидеры отечественной металлургии, как, например, группа НЛМК
или "Северсталь", вполне могут взять шефство над отдельными боевыми частями и обеспечивать их всем необходимым, начиная от продуктов питания и заканчивая лекарственными препаратами", — заявил эксперт.
Финансисты ожидают, что в ходе президентского послания будут объявлены новые льготные кредитные программы.
"Наибольшее внимание может быть уделено льготной ипотеке. Например, программам, ориентированным на новые территории и регионы, находящиеся вблизи зоны СВО. <...> Могут быть рассмотрены вопросы, связанные с выходом госбанков — Сбербанка
и ВТБ
— в Крым, с работой банков на новых территориях", — сказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий
.
Также, по его словам, Путин традиционно уделит внимание поддержке многодетных семей — например, через совершенствование механизма семейной ипотеки.
"Не исключено и обсуждение вопросов, связанных с кредитными каникулами для участников СВО и членов их семей", — добавил он.
Банкиры ожидают обсуждения вопросов, связанных с автокредитами.
"Поддержка отечественного автопрома приобрела особо важное значение из-за ухода из России большинства иностранных автоконцернов", — считает Осадчий.
Возможны и новые инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса. При этом новых налоговых поблажек бизнес не ждет.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин
напомнил, что к настоящему времени власти приняли достаточно большое количество мер поддержки для ключевых секторов.
"Мы уже имеем меры поддержки, которые необходимы. Зря ждать налоговых поблажек, телеком-отрасль выживает неплохо, поэтому, я думаю, все будет привычно. Никаких сенсаций в этой области точно ждать не стоит", — сказал он.
Однако директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков
хотел бы услышать о новых неналоговых мерах поддержки IT-отрасли. Например, о создании инвестфондов, занимающихся венчурным инвестированием, пояснил он.
"Сейчас много говорят о рекордных урожаях, но крестьяне начинают немного морщиться, потому что доходы резко упали. Наша задача — предложить те самые срочные меры для того, чтобы увеличить прибыльность хозяйств", — заметил глава Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимир Плотников
.
Он ожидает, что президент в своем послании не забудет и про село.
"Важнейшее направление нашей деятельности — добиться того, чтобы сельское хозяйство было прибыльным", — сказал Плотников.
По словам эксперта, аграрии рассчитывают на снятие ограничений на экспорт зерна, в том числе отмену пошлины, и на масштабные закупочные интервенции по всем регионам. Также сельхозпроизводителей волнует вопрос тарифов на электроэнергию.
"Несправедливо, когда тариф для промышленных предприятий в два — два с половиной раза меньше, чем для сельхозпроизводителей", — сказал глава ассоциации.
Для поддержки отрасли нужны меры по сдерживанию цен на минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы.
"В прошлом году они были достаточно стабильны. В некоторых регионах в начале года цена на дизтопливо даже уменьшилась. Но мы не знаем, какой она будет в ходе весенней посевной кампании. Поэтому предлагаем убрать акцизный сбор на дизельное топливо для аграриев. Трактора и комбайны не ездят по федеральным трассам", — пояснил Плотников.
Кроме того, аграрии просят власти отработать систему поставок в Россию запчастей для сельхозтехники.
"В прошлом году некоторые их виды подорожали в два-три раза", — напомнил глава АККОР.
Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент сделает акцент на текущей ситуации, основными темами станут спецоперация, экономика и социальная сфера.