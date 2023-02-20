https://ria.ru/20230220/pomosch-1853255044.html

Блинкен заявил о выделении Киеву экстренной помощи на поддержку энергетики

Блинкен заявил о выделении Киеву экстренной помощи на поддержку энергетики - РИА Новости, 20.02.2023

Блинкен заявил о выделении Киеву экстренной помощи на поддержку энергетики

США выделят Украине 10 миллионов долларов экстренной помощи на поддержку энергетической инфраструктуры, говорится в опубликованном заявлении государственного... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T19:00

2023-02-20T19:00

2023-02-20T19:12

сша

украина

в мире

энтони блинкен

вооруженные силы рф

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. США выделят Украине 10 миллионов долларов экстренной помощи на поддержку энергетической инфраструктуры, говорится в опубликованном заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853240142.html

сша

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, украина, в мире, энтони блинкен, вооруженные силы рф