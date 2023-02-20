https://ria.ru/20230220/pomosch-1853255044.html
Блинкен заявил о выделении Киеву экстренной помощи на поддержку энергетики
Блинкен заявил о выделении Киеву экстренной помощи на поддержку энергетики - РИА Новости, 20.02.2023
Блинкен заявил о выделении Киеву экстренной помощи на поддержку энергетики
США выделят Украине 10 миллионов долларов экстренной помощи на поддержку энергетической инфраструктуры, говорится в опубликованном заявлении государственного... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T19:00
2023-02-20T19:00
2023-02-20T19:12
сша
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в мире
энтони блинкен
вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. США выделят Украине 10 миллионов долларов экстренной помощи на поддержку энергетической инфраструктуры, говорится в опубликованном заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853240142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, в мире, энтони блинкен, вооруженные силы рф
США, Украина, В мире, Энтони Блинкен, Вооруженные силы РФ
19:00 20.02.2023 (обновлено: 19:12 20.02.2023)
Блинкен заявил о выделении Киеву экстренной помощи на поддержку энергетики
Блинкен: США выделят Украине десять миллионов долларов на поддержку энергетики