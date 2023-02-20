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Блинкен заявил о выделении Киеву экстренной помощи на поддержку энергетики - РИА Новости, 20.02.2023
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Блинкен заявил о выделении Киеву экстренной помощи на поддержку энергетики
Блинкен заявил о выделении Киеву экстренной помощи на поддержку энергетики - РИА Новости, 20.02.2023
Блинкен заявил о выделении Киеву экстренной помощи на поддержку энергетики
США выделят Украине 10 миллионов долларов экстренной помощи на поддержку энергетической инфраструктуры, говорится в опубликованном заявлении государственного... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T19:00
2023-02-20T19:12
сша
украина
в мире
энтони блинкен
вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. США выделят Украине 10 миллионов долларов экстренной помощи на поддержку энергетической инфраструктуры, говорится в опубликованном заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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сша, украина, в мире, энтони блинкен, вооруженные силы рф
США, Украина, В мире, Энтони Блинкен, Вооруженные силы РФ
19:00 20.02.2023 (обновлено: 19:12 20.02.2023)
 
Блинкен заявил о выделении Киеву экстренной помощи на поддержку энергетики

Блинкен: США выделят Украине десять миллионов долларов на поддержку энергетики

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. США выделят Украине 10 миллионов долларов экстренной помощи на поддержку энергетической инфраструктуры, говорится в опубликованном заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.
"Я авторизую (выделение) дополнительных 10 миллионов долларов на поддержку наших продолжающихся усилий предоставления экстренной помощи для поддержания энергетической инфраструктуры Украины", - сообщил Блинкен.
ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 18:34Специальная военная операция на Украине
Пентагон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи
 
СШАУкраинаВ миреЭнтони БлинкенВооруженные силы РФ
 
 
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