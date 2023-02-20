МИД Литвы посоветовал третьим странам подумать, прежде чем помогать России
Глава МИД Литвы Ландсбергис: третьи страны должны подумать, прежде чем помогать России
Флаг Литвы. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что третьи страны "должны дважды подумать", прежде чем оказывать поддержку России.
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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США располагают информацией о том, что Китай якобы раздумывает о "летальной" военной помощи России, пояснив, что речь может идти как о вооружениях, так и о боеприпасах. До сих пор, по его утверждению, частные китайские компании оказывали России максимум "нелетальную" поддержку. Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что оружие на поле боя украинского конфликта поставляют США, а не Китай, Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать на других ответственность.
Главу МИД Литвы журналисты попросили прокомментировать это заявление госсекретаря США. Ландсбергис ответил, что "за последний год было продемонстрировано достаточно аргументов, что Запад может быть единым в санкциях, политической изоляции, поэтому страны должны бы дважды подумать, прежде чем они вовлекут себя через поддержку России" в украинский конфликт.
Отвечая на вопрос о том, возможно ли принятие санкций в отношении Пекина, он сказал: "Мы посылаем четкий сигнал, что мы способны принимать единые решения по санкциям, изоляции и другим вещам".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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