https://ria.ru/20230220/pogoda-1853054231.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 20.02.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная погода, местами небольшой снег и не выше минус 3 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T08:32
2023-02-20T08:32
2023-02-20T08:32
погода
москва
александр синенков
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег и не выше минус 3 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем облачную погоду, местами небольшой снег, температура в столице минус 3 - минус 5 градусов, по области - минус 2 - минус 7. Ветер восточный, северо-восточный, слабый 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков. По его словам, атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 734 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20230219/sneg-1852941068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, александр синенков
Погода, Москва, Александр Синенков
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик Синенков: в Москве в понедельник ожидается облачная погода и небольшой снег