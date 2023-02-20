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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 20.02.2023
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 20.02.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная погода, местами небольшой снег и не выше минус 3 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T08:32
2023-02-20T08:32
погода
москва
александр синенков
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег и не выше минус 3 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем облачную погоду, местами небольшой снег, температура в столице минус 3 - минус 5 градусов, по области - минус 2 - минус 7. Ветер восточный, северо-восточный, слабый 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков. По его словам, атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 734 миллиметра ртутного столба.
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погода, москва, александр синенков
Погода, Москва, Александр Синенков
08:32 20.02.2023
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик Синенков: в Москве в понедельник ожидается облачная погода и небольшой снег

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМорозы в Москве
Морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Морозы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег и не выше минус 3 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную погоду, местами небольшой снег, температура в столице минус 3 - минус 5 градусов, по области - минус 2 - минус 7. Ветер восточный, северо-восточный, слабый 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков.
По его словам, атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 734 миллиметра ртутного столба.
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