https://ria.ru/20230220/pogoda-1853054231.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 20.02.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Облачная погода, местами небольшой снег и не выше минус 3 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T08:32

2023-02-20T08:32

2023-02-20T08:32

погода

москва

александр синенков

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег и не выше минус 3 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем облачную погоду, местами небольшой снег, температура в столице минус 3 - минус 5 градусов, по области - минус 2 - минус 7. Ветер восточный, северо-восточный, слабый 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков. По его словам, атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 734 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20230219/sneg-1852941068.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, александр синенков