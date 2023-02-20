https://ria.ru/20230220/pogibshie-1853053955.html
Число погибших из-за ливней и оползней в Бразилии выросло до 36
Число погибших из-за ливней и оползней в Бразилии выросло до 36 - РИА Новости, 20.02.2023
Число погибших из-за ливней и оползней в Бразилии выросло до 36
Число погибших в результате ливней, наводнений и оползней в бразильском штате Сан-Паулу возросло до 36, сообщает местный портал G1. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T08:24
2023-02-20T08:24
2023-02-20T12:41
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Число погибших в результате ливней, наводнений и оползней в бразильском штате Сан-Паулу возросло до 36, сообщает местный портал G1. Ранее сообщалось о 19 погибших. "Дожди, прошедшие в выводные в Сан-Паулу, привели к гибели 36 человек: 35 в муниципалитете Сан-Себастьян, еще один - в муниципалитете Убатуба", - говорится в сообщении портала. По данным местных властей, более 550 человек были вынуждены покинуть свои дома на побережье, из них 338 остались без крова. Ранее сообщалось, что губернатор Сан-Паулу Тарсисио де Фрейтас совместно с руководством гражданской обороны находятся в Сан-Кристобале, где за сутки выпало 600 миллиметров осадков и более 50 домов были разрушены. Местные власти объявили ЧС в некоторых муниципалитетах и отменили карнавальную программу, бразильская армия объявила об отправке военных самолетов в пострадавшую зону. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва должен посетить пострадавший регион в понедельник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сан-паулу (город), бразилия
В мире, Сан-Паулу (город), Бразилия
08:24 20.02.2023 (обновлено: 12:41 20.02.2023)
Число погибших из-за ливней и оползней в Бразилии выросло до 36
G1: число погибших из-за ливней и оползней в бразильском штате Сан-Паулу выросло до 36
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Число погибших в результате ливней, наводнений и оползней в бразильском штате Сан-Паулу возросло до 36, сообщает местный портал G1
.
Ранее сообщалось о 19 погибших.
"Дожди, прошедшие в выводные в Сан-Паулу, привели к гибели 36 человек: 35 в муниципалитете Сан-Себастьян, еще один - в муниципалитете Убатуба", - говорится в сообщении портала.
По данным местных властей, более 550 человек были вынуждены покинуть свои дома на побережье, из них 338 остались без крова.
Ранее сообщалось, что губернатор Сан-Паулу Тарсисио де Фрейтас совместно с руководством гражданской обороны находятся в Сан-Кристобале, где за сутки выпало 600 миллиметров осадков и более 50 домов были разрушены. Местные власти объявили ЧС в некоторых муниципалитетах и отменили карнавальную программу, бразильская армия объявила об отправке военных самолетов в пострадавшую зону.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
должен посетить пострадавший регион в понедельник.