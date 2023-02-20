https://ria.ru/20230220/poezdki-1853299789.html
МИД ФРГ предостерег граждан от поездок в Россию
МИД ФРГ предостерег граждан от поездок в Россию - РИА Новости, 20.02.2023
МИД ФРГ предостерег граждан от поездок в Россию
Министерство иностранных дел Германии предостерегает от поездок в РФ и призывает своих граждан в России к осторожности в ближайшие дни, сообщило ведомство в... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T23:09
2023-02-20T23:09
2023-02-20T23:09
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БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии предостерегает от поездок в РФ и призывает своих граждан в России к осторожности в ближайшие дни, сообщило ведомство в разосланной рекомендации. Также ведомство предостерегает от поездок в Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар. "С 20 по 26 февраля 2023 года правительство России планирует провести ряд мероприятий, включая праздничные дни 23 и 24 февраля. Будьте особенно бдительны и осторожны, избегайте большого скопления людей", - указывается в сообщении.
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мид германии, россия, в мире, белгород, курск, брянск, воронеж, краснодар, германия
МИД Германии, Россия, В мире, Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Краснодар, Германия
МИД ФРГ предостерег граждан от поездок в Россию
МИД Германии рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Россию с 20 по 26 февраля