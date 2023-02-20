https://ria.ru/20230220/poezdki-1853299789.html

МИД ФРГ предостерег граждан от поездок в Россию

МИД ФРГ предостерег граждан от поездок в Россию - РИА Новости, 20.02.2023

МИД ФРГ предостерег граждан от поездок в Россию

Министерство иностранных дел Германии предостерегает от поездок в РФ и призывает своих граждан в России к осторожности в ближайшие дни, сообщило ведомство в... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T23:09

2023-02-20T23:09

2023-02-20T23:09

мид германии

россия

в мире

белгород

курск

брянск

воронеж

краснодар

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БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии предостерегает от поездок в РФ и призывает своих граждан в России к осторожности в ближайшие дни, сообщило ведомство в разосланной рекомендации. Также ведомство предостерегает от поездок в Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар. "С 20 по 26 февраля 2023 года правительство России планирует провести ряд мероприятий, включая праздничные дни 23 и 24 февраля. Будьте особенно бдительны и осторожны, избегайте большого скопления людей", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20230218/sila-1852900311.html

россия

белгород

курск

брянск

воронеж

краснодар

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мид германии, россия, в мире, белгород, курск, брянск, воронеж, краснодар, германия