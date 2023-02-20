https://ria.ru/20230220/podozrevaemyy-1853178706.html
В Москве задержали подозреваемого в попытке убийства с помощью посылки
В Москве задержали подозреваемого в попытке убийства с помощью посылки - РИА Новости, 20.02.2023
В Москве задержали подозреваемого в попытке убийства с помощью посылки
Полицейские задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство девушки в новой Москве, сообщила журналистам официальный представитель МВД... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:15
2023-02-20T15:15
2023-02-20T15:37
москва
происшествия
троицк
новомосковский административный округ
ирина волк
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Полицейские задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство девушки в новой Москве, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее представитель экстренных служб столицы заявил РИА Новости, что девушка получила ожоги лица и рук при взрыве, по предварительной информации, косметического аэрозольного баллончика, заказанного через интернет. Версия столичного главка МВД - травмы получены "при открытии подарочной коробки". Прокуратура отмечала, что коробку, вспыхнувшую в руках девушки в Москве, оставил у подъезда неизвестный, а обнаружила соседка пострадавшей. Столичный главк СК сообщал об обыске в жилище предполагаемого злоумышленника в Троицке."Сотрудниками Московского уголовного розыска во взаимодействии с коллегами из Троицкого и Новомосковского административных округов в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Им оказался 26-летний местный житель", - сказала Волк.В свою очередь старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила журналистам, что задержанного в ближайшее время доставят на допрос.Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ".
https://ria.ru/20230220/korobka-1853179322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, троицк, новомосковский административный округ, ирина волк
Москва, Происшествия, Троицк, Новомосковский административный округ, Ирина Волк
15:15 20.02.2023 (обновлено: 15:37 20.02.2023)
В Москве задержали подозреваемого в попытке убийства с помощью посылки
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в попытке убийства с помощью посылки в Москве