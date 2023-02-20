https://ria.ru/20230220/podozrevaemyy-1853178706.html

В Москве задержали подозреваемого в попытке убийства с помощью посылки

В Москве задержали подозреваемого в попытке убийства с помощью посылки - РИА Новости, 20.02.2023

В Москве задержали подозреваемого в попытке убийства с помощью посылки

Полицейские задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство девушки в новой Москве, сообщила журналистам официальный представитель МВД... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T15:15

2023-02-20T15:15

2023-02-20T15:37

москва

происшествия

троицк

новомосковский административный округ

ирина волк

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Полицейские задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство девушки в новой Москве, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее представитель экстренных служб столицы заявил РИА Новости, что девушка получила ожоги лица и рук при взрыве, по предварительной информации, косметического аэрозольного баллончика, заказанного через интернет. Версия столичного главка МВД - травмы получены "при открытии подарочной коробки". Прокуратура отмечала, что коробку, вспыхнувшую в руках девушки в Москве, оставил у подъезда неизвестный, а обнаружила соседка пострадавшей. Столичный главк СК сообщал об обыске в жилище предполагаемого злоумышленника в Троицке."Сотрудниками Московского уголовного розыска во взаимодействии с коллегами из Троицкого и Новомосковского административных округов в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Им оказался 26-летний местный житель", - сказала Волк.В свою очередь старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила журналистам, что задержанного в ближайшее время доставят на допрос.Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ".

https://ria.ru/20230220/korobka-1853179322.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, происшествия, троицк, новомосковский административный округ, ирина волк