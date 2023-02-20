https://ria.ru/20230220/podderzhka-1853290550.html

Новгородская область окажет допподдержку специалистам-медикам

Новгородская область окажет допподдержку специалистам-медикам - РИА Новости, 20.02.2023

Новгородская область окажет допподдержку специалистам-медикам

Новую программу поддержки медиков запустят в Новгородской области в этом году, в рамках которой врачи узкого профиля получат единовременную выплату в 500 тысяч... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T21:37

2023-02-20T21:37

2023-02-20T21:37

общество

новгородская область

андрей никитин (политик)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 фев – РИА Новости. Новую программу поддержки медиков запустят в Новгородской области в этом году, в рамках которой врачи узкого профиля получат единовременную выплату в 500 тысяч рублей, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании Муниципального собрания по направлению "Здравоохранение".Губернатор отметил, что один из важнейших критериев для начисления выплаты – медицинский работник должен отработать в регионе не менее трех лет. Деньги на выплаты медикам в 2023 году в областном бюджете уже предусмотрены. Общая сумма выплат, которые получат около 50 медиков в 2023 году составит 27 миллионов рублей.По словам губернатора, критерии отбора и подробности участия в проекте будут регламентированы соответствующим документом регионального Минздрава."Есть такие же профильные специалисты в первичном звене, работа которых связана с больными ВИЧ, туберкулезом, наркологией и психиатрией. Предлагаю им ввести аналогичную доплату за счет средств областного бюджета. Это нужно сделать, чтобы все соответствующие специалисты у нас в области работали на равных условиях", – добавил Никитин.

https://ria.ru/20230210/reyting-1851048620.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, новгородская область, андрей никитин (политик)