https://ria.ru/20230220/podderzhka-1853290550.html
Новгородская область окажет допподдержку специалистам-медикам
Новгородская область окажет допподдержку специалистам-медикам - РИА Новости, 20.02.2023
Новгородская область окажет допподдержку специалистам-медикам
Новую программу поддержки медиков запустят в Новгородской области в этом году, в рамках которой врачи узкого профиля получат единовременную выплату в 500 тысяч... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T21:37
2023-02-20T21:37
2023-02-20T21:37
общество
новгородская область
андрей никитин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99151/82/991518207_0:0:2144:1206_1920x0_80_0_0_909bb4c5bd0a1281499ab46e3515ad9c.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 фев – РИА Новости. Новую программу поддержки медиков запустят в Новгородской области в этом году, в рамках которой врачи узкого профиля получат единовременную выплату в 500 тысяч рублей, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании Муниципального собрания по направлению "Здравоохранение".Губернатор отметил, что один из важнейших критериев для начисления выплаты – медицинский работник должен отработать в регионе не менее трех лет. Деньги на выплаты медикам в 2023 году в областном бюджете уже предусмотрены. Общая сумма выплат, которые получат около 50 медиков в 2023 году составит 27 миллионов рублей.По словам губернатора, критерии отбора и подробности участия в проекте будут регламентированы соответствующим документом регионального Минздрава."Есть такие же профильные специалисты в первичном звене, работа которых связана с больными ВИЧ, туберкулезом, наркологией и психиатрией. Предлагаю им ввести аналогичную доплату за счет средств областного бюджета. Это нужно сделать, чтобы все соответствующие специалисты у нас в области работали на равных условиях", – добавил Никитин.
https://ria.ru/20230210/reyting-1851048620.html
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99151/82/991518207_245:0:2144:1424_1920x0_80_0_0_51fd1995a8f2d8261804448db0b06c95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новгородская область, андрей никитин (политик)
Общество, Новгородская область, Андрей Никитин (политик)
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 фев – РИА Новости. Новую программу поддержки медиков запустят в Новгородской области в этом году, в рамках которой врачи узкого профиля получат единовременную выплату в 500 тысяч рублей, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании Муниципального собрания по направлению "Здравоохранение".
"У нас есть талантливые специалисты, на которых держится новгородское здравоохранение. Хотелось бы их поддержать. Предлагаю создать проект под названием "Новгородский врач", определить критерии отбора для присвоения этого статуса, и установить медикам выплаты в размере 500 тысяч рублей, связанные с присвоением этого звания", - сказал глава региона.
Губернатор отметил, что один из важнейших критериев для начисления выплаты – медицинский работник должен отработать в регионе не менее трех лет. Деньги на выплаты медикам в 2023 году в областном бюджете уже предусмотрены. Общая сумма выплат, которые получат около 50 медиков в 2023 году составит 27 миллионов рублей.
По словам губернатора, критерии отбора и подробности участия в проекте будут регламентированы соответствующим документом регионального Минздрава.
"Есть такие же профильные специалисты в первичном звене, работа которых связана с больными ВИЧ, туберкулезом, наркологией и психиатрией. Предлагаю им ввести аналогичную доплату за счет средств областного бюджета. Это нужно сделать, чтобы все соответствующие специалисты у нас в области работали на равных условиях", – добавил Никитин
.