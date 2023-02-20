https://ria.ru/20230220/podderzhka-1853072148.html
Налоговую поддержку для МСП в Хабаровском крае продлят на три года
Налоговую поддержку для МСП в Хабаровском крае продлят на три года - РИА Новости, 20.02.2023
Налоговую поддержку для МСП в Хабаровском крае продлят на три года
Поддержку для малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае в отношении налоговых льгот расширят и продлят еще на три года, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T09:54
2023-02-20T09:54
2023-02-20T09:54
хабаровский край
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 20 фев - РИА Новости. Поддержку для малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае в отношении налоговых льгот расширят и продлят еще на три года, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Малому и среднему бизнесу в 2023 году также требуется поддержка! Специальные программы прошлого года закончили свое действие, но необходимость в помощи осталась. Чтобы малое предпринимательство чувствовало себя защищенным, предлагаю расширить горизонт поддержки сразу на три года (2023, 2024, 2025). За ориентир берём наработанный опыт", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Как уточняет губернатор в видео с совещания, размещенного в телеграм-канале, правительство региона в прошлом году предоставляло налоговые льготы по упрощенной системе налогообложения малым предприятиям, которые заняты в приоритетных видах деятельности: производственной, IT- сфере, социального предпринимательства. "И в зависимости от вида деятельности мы снизили ставки в два раза и даже более. С 6% до 1 % и до 3% по объекту налогооблажения "доходы". И с 15% до 5% по объекту "доходы минус расходы". Хорошая практика", - подчеркнул глава региона. Он отметил, что приоритетные виды деятельности необходимо расширить и определить - обрабатывающие производства, IT, туризм, социальное предпринимательство и креативную индустрию. "Выбор, думаю, понятен. Это те сферы деятельности, которые обеспечивают технологический суверенитет страны, ориентированы на стимулирование внутреннего спроса, рост реальных доходов населения. В полном соответствии с теми задачами, которые поставил перед нами президент России Владимир Владимирович Путин", - разъяснил глава региона. Губернатор дал поручение минэкономразвития и минфину края подготовить соответствующий законопроект. О результатах доложить Дегтяреву необходимо будет через две недели. По данным первого зампреда правительства края Марии Авиловой, в 2022 году количество зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса удалось сохранить на уровне 2021 года: чуть менее 50 тысяч. При этом почти вдвое выросло количество самозанятых: до 44 тысяч человек. Растет также численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса. Сейчас в ней занято более 34 % экономически активного населения края. В Хабаровском крае вся необходимая инфраструктура поддержки предпринимательства собрана под брендом "Мой бизнес". Здесь любой предприниматель и самозанятый может получить консультацию обо всех мерах поддержки, пройти обучение или подать заявку на льготный заем. Год к году центр наращивает активность: в 2021 году за его услугами обратилось 6,5 тысячи предпринимателей, в 2022-м - 8,5 тысячи, а в январе 2023 года – уже более 800. Рост популярности директор центра "Мой бизнес" Екатерина Чабан объясняет расширением ассортимента услуг под запросы предпринимателей и упрощением процедур.
https://ria.ru/20230216/gazifikatsiya-1852316513.html
https://ria.ru/20230214/kazaki-1851867254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, михаил дегтярев
Хабаровский край, Михаил Дегтярев
ХАБАРОВСК, 20 фев - РИА Новости.
Поддержку для малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае в отношении налоговых льгот расширят и продлят еще на три года, сообщил
губернатор Михаил Дегтярев.
"Малому и среднему бизнесу в 2023 году также требуется поддержка! Специальные программы прошлого года закончили свое действие, но необходимость в помощи осталась. Чтобы малое предпринимательство чувствовало себя защищенным, предлагаю расширить горизонт поддержки сразу на три года (2023, 2024, 2025). За ориентир берём наработанный опыт", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Как уточняет губернатор в видео с совещания, размещенного в телеграм-канале, правительство региона в прошлом году предоставляло налоговые льготы по упрощенной системе налогообложения малым предприятиям, которые заняты в приоритетных видах деятельности: производственной, IT- сфере, социального предпринимательства.
"И в зависимости от вида деятельности мы снизили ставки в два раза и даже более. С 6% до 1 % и до 3% по объекту налогооблажения "доходы". И с 15% до 5% по объекту "доходы минус расходы". Хорошая практика", - подчеркнул глава региона.
Он отметил, что приоритетные виды деятельности необходимо расширить и определить - обрабатывающие производства, IT, туризм, социальное предпринимательство и креативную индустрию.
"Выбор, думаю, понятен. Это те сферы деятельности, которые обеспечивают технологический суверенитет страны, ориентированы на стимулирование внутреннего спроса, рост реальных доходов населения. В полном соответствии с теми задачами, которые поставил перед нами президент России
Владимир Владимирович Путин", - разъяснил глава региона.
Губернатор дал поручение минэкономразвития и минфину края подготовить соответствующий законопроект. О результатах доложить Дегтяреву необходимо будет через две недели.
По данным первого зампреда правительства края Марии Авиловой, в 2022 году количество зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса удалось сохранить на уровне 2021 года: чуть менее 50 тысяч. При этом почти вдвое выросло количество самозанятых: до 44 тысяч человек. Растет также численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса. Сейчас в ней занято более 34 % экономически активного населения края.
В Хабаровском крае вся необходимая инфраструктура поддержки предпринимательства собрана под брендом "Мой бизнес". Здесь любой предприниматель и самозанятый может получить консультацию обо всех мерах поддержки, пройти обучение или подать заявку на льготный заем. Год к году центр наращивает активность: в 2021 году за его услугами обратилось 6,5 тысячи предпринимателей, в 2022-м - 8,5 тысячи, а в январе 2023 года – уже более 800. Рост популярности директор центра "Мой бизнес" Екатерина Чабан объясняет расширением ассортимента услуг под запросы предпринимателей и упрощением процедур.