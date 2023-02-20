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Минобороны ФРГ: Словакия не пускает немецкое оружие Украины для ремонта - РИА Новости, 20.02.2023
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Минобороны ФРГ: Словакия не пускает немецкое оружие Украины для ремонта
Минобороны ФРГ: Словакия не пускает немецкое оружие Украины для ремонта - РИА Новости, 20.02.2023
Минобороны ФРГ: Словакия не пускает немецкое оружие Украины для ремонта
Берлин ведёт переговоры со Словакией из-за сложностей с таможней при переброске поставленного Германией Киеву военного оборудования для починки, ищется... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:18
2023-02-20T14:19
в мире
украина
словакия
германия
дмитрий песков
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нато
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БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Берлин ведёт переговоры со Словакией из-за сложностей с таможней при переброске поставленного Германией Киеву военного оборудования для починки, ищется альтернатива, сообщил в понедельник представитель министерства обороны ФРГ на брифинге правительства. Ранее Business Insider сообщал со ссылкой на свои источники, что таможни Словакии блокируют военное оборудование, направляемое через границу для дальнейшей починки. "Ищется альтернатива", - сообщил представитель немецкого минобороны, подтвердив сообщения о том, что Словакия и Германия ведут переговоры по данному вопросу. В Словакии в прошлом году были устроены ремонтные цеха для починки сломавшегося в конфликте на Украине оружия. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, словакия, германия, дмитрий песков, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Словакия, Германия, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО
14:18 20.02.2023 (обновлено: 14:19 20.02.2023)
 
Минобороны ФРГ: Словакия не пускает немецкое оружие Украины для ремонта

Минобороны ФРГ: Словакия не пускает немецкое оружие Киева для ремонта, ищут альтернативу

© Fotolia / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Fotolia / Yulia Buchatskaya
Флаг Словакии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Берлин ведёт переговоры со Словакией из-за сложностей с таможней при переброске поставленного Германией Киеву военного оборудования для починки, ищется альтернатива, сообщил в понедельник представитель министерства обороны ФРГ на брифинге правительства.
Ранее Business Insider сообщал со ссылкой на свои источники, что таможни Словакии блокируют военное оборудование, направляемое через границу для дальнейшей починки.
"Ищется альтернатива", - сообщил представитель немецкого минобороны, подтвердив сообщения о том, что Словакия и Германия ведут переговоры по данному вопросу.
В Словакии в прошлом году были устроены ремонтные цеха для починки сломавшегося в конфликте на Украине оружия.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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