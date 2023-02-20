https://ria.ru/20230220/peregovory-1853195005.html

Ван И призвал стороны конфликта на Украине к переговорам

Ван И призвал стороны конфликта на Украине к переговорам - РИА Новости, 20.02.2023

Ван И призвал стороны конфликта на Украине к переговорам

Будапешт и Пекин хотели бы, чтобы стороны конфликта на Украине вернулись к переговорам и попытались найти решение, которое пошло бы на пользу Европе и всему... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:21

2023-02-20T16:21

2023-02-20T16:21

в мире

венгрия

украина

европа

ван и (политик)

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Будапешт и Пекин хотели бы, чтобы стороны конфликта на Украине вернулись к переговорам и попытались найти решение, которое пошло бы на пользу Европе и всему миру, заявил член Политбюро ЦК КПК и глава канцелярии комиссии по иностранным дела ЦК КПК Ван И в ходе визита в Венгрию. "Китай и Венгрия - страны, приверженные миру, ...охотно работают вместе с другими приверженными миру странами, чтобы как можно скорее прекратилась нынешняя военная ситуация. Мы бы хотели, чтобы стороны снова вернулись к столу переговоров и путём мирных переговоров нашли решение текущей ситуации и попытались найти решение в пользу не только Европы, но и всего мира", - сказал Ван И на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, трансляция которой велась в аккаунте Сийярто в Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230220/uregulirovanie-1853189448.html

венгрия

украина

европа

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, венгрия, украина, европа, ван и (политик), петер сийярто