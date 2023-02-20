https://ria.ru/20230220/peregovory-1853195005.html
Ван И призвал стороны конфликта на Украине к переговорам
Ван И призвал стороны конфликта на Украине к переговорам - РИА Новости, 20.02.2023
Ван И призвал стороны конфликта на Украине к переговорам
Будапешт и Пекин хотели бы, чтобы стороны конфликта на Украине вернулись к переговорам и попытались найти решение, которое пошло бы на пользу Европе и всему... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:21
2023-02-20T16:21
2023-02-20T16:21
в мире
венгрия
украина
европа
ван и (политик)
петер сийярто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829614210_0:296:3071:2023_1920x0_80_0_0_994ddc8c65e913c03bb63f7fb4b02b60.jpg
БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Будапешт и Пекин хотели бы, чтобы стороны конфликта на Украине вернулись к переговорам и попытались найти решение, которое пошло бы на пользу Европе и всему миру, заявил член Политбюро ЦК КПК и глава канцелярии комиссии по иностранным дела ЦК КПК Ван И в ходе визита в Венгрию. "Китай и Венгрия - страны, приверженные миру, ...охотно работают вместе с другими приверженными миру странами, чтобы как можно скорее прекратилась нынешняя военная ситуация. Мы бы хотели, чтобы стороны снова вернулись к столу переговоров и путём мирных переговоров нашли решение текущей ситуации и попытались найти решение в пользу не только Европы, но и всего мира", - сказал Ван И на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, трансляция которой велась в аккаунте Сийярто в Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230220/uregulirovanie-1853189448.html
венгрия
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829614210_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5dfe341d747ad8cd5749ece46f342aea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, украина, европа, ван и (политик), петер сийярто
В мире, Венгрия, Украина, Европа, Ван И (политик), Петер Сийярто
Ван И призвал стороны конфликта на Украине к переговорам
Ван И: Китай и Венгрия хотят, чтобы стороны конфликта на Украине решили его переговорами