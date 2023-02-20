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Ван И призвал стороны конфликта на Украине к переговорам - РИА Новости, 20.02.2023
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Ван И призвал стороны конфликта на Украине к переговорам
Ван И призвал стороны конфликта на Украине к переговорам - РИА Новости, 20.02.2023
Ван И призвал стороны конфликта на Украине к переговорам
Будапешт и Пекин хотели бы, чтобы стороны конфликта на Украине вернулись к переговорам и попытались найти решение, которое пошло бы на пользу Европе и всему... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:21
2023-02-20T16:21
в мире
венгрия
украина
европа
ван и (политик)
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Будапешт и Пекин хотели бы, чтобы стороны конфликта на Украине вернулись к переговорам и попытались найти решение, которое пошло бы на пользу Европе и всему миру, заявил член Политбюро ЦК КПК и глава канцелярии комиссии по иностранным дела ЦК КПК Ван И в ходе визита в Венгрию. "Китай и Венгрия - страны, приверженные миру, ...охотно работают вместе с другими приверженными миру странами, чтобы как можно скорее прекратилась нынешняя военная ситуация. Мы бы хотели, чтобы стороны снова вернулись к столу переговоров и путём мирных переговоров нашли решение текущей ситуации и попытались найти решение в пользу не только Европы, но и всего мира", - сказал Ван И на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, трансляция которой велась в аккаунте Сийярто в Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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венгрия
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в мире, венгрия, украина, европа, ван и (политик), петер сийярто
В мире, Венгрия, Украина, Европа, Ван И (политик), Петер Сийярто
16:21 20.02.2023
 
Ван И призвал стороны конфликта на Украине к переговорам

Ван И: Китай и Венгрия хотят, чтобы стороны конфликта на Украине решили его переговорами

© AP Photo / Petros GiannakourisМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Будапешт и Пекин хотели бы, чтобы стороны конфликта на Украине вернулись к переговорам и попытались найти решение, которое пошло бы на пользу Европе и всему миру, заявил член Политбюро ЦК КПК и глава канцелярии комиссии по иностранным дела ЦК КПК Ван И в ходе визита в Венгрию.
"Китай и Венгрия - страны, приверженные миру, ...охотно работают вместе с другими приверженными миру странами, чтобы как можно скорее прекратилась нынешняя военная ситуация. Мы бы хотели, чтобы стороны снова вернулись к столу переговоров и путём мирных переговоров нашли решение текущей ситуации и попытались найти решение в пользу не только Европы, но и всего мира", - сказал Ван И на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, трансляция которой велась в аккаунте Сийярто в Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Будапешт, Венгрия - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 15:56
Венгрия поддержала приверженность Китая мирному урегулированию на Украине
 
В миреВенгрияУкраинаЕвропаВан И (политик)Петер Сийярто
 
 
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