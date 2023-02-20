https://ria.ru/20230220/peregovory-1853149265.html

Зеленский оценил переговоры с Байденом

Зеленский оценил переговоры с Байденом - РИА Новости, 20.02.2023

Зеленский оценил переговоры с Байденом

Владимир Зеленский назвал визит Байдена в Киев очень важным и полезным. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T13:41

2023-02-20T13:41

2023-02-20T14:03

в мире

владимир зеленский

украина

киев

джо байден

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский назвал визит Байдена в Киев очень важным и полезным.Байден в понедельник находится с визитом в Киеве. Зеленский назвал его визит важным проявлением поддержки украинцев. Как передает агентство Рейтер, президент США во время визита в Киев заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник."Владимир Зеленский отметил, что визит Джозефа Байдена является чрезвычайно важным сигналом поддержки для Украины и украинцев", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853151884.html

украина

киев

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, владимир зеленский, украина, киев, джо байден