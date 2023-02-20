https://ria.ru/20230220/peregovory-1853149265.html
Зеленский оценил переговоры с Байденом
Зеленский оценил переговоры с Байденом - РИА Новости, 20.02.2023
Зеленский оценил переговоры с Байденом
Владимир Зеленский назвал визит Байдена в Киев очень важным и полезным. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:41
2023-02-20T13:41
2023-02-20T14:03
в мире
владимир зеленский
украина
киев
джо байден
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский назвал визит Байдена в Киев очень важным и полезным.Байден в понедельник находится с визитом в Киеве. Зеленский назвал его визит важным проявлением поддержки украинцев. Как передает агентство Рейтер, президент США во время визита в Киев заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник."Владимир Зеленский отметил, что визит Джозефа Байдена является чрезвычайно важным сигналом поддержки для Украины и украинцев", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853151884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, киев, джо байден
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Джо Байден
13:41 20.02.2023 (обновлено: 14:03 20.02.2023)
Зеленский оценил переговоры с Байденом
Президент Украины Зеленский назвал переговоры с Байденом очень важными и полезными