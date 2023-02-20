https://ria.ru/20230220/pensii-1853199964.html
В ДНР выплатили пенсии более чем на десять миллиардов рублей
В ДНР выплатили пенсии более чем на десять миллиардов рублей - РИА Новости, 20.02.2023
В ДНР выплатили пенсии более чем на десять миллиардов рублей
В ДНР уже выплачено пенсий на сумму более 10 миллиардов рублей, сообщил премьер республики Виталий Хоценко по итогам еженедельного совещания. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:39
2023-02-20T16:39
2023-02-20T16:45
пенсия
виталий хоценко
россия
днр
донецкая народная республика
донецкая область
украина
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. В ДНР уже выплачено пенсий на сумму более 10 миллиардов рублей, сообщил премьер республики Виталий Хоценко по итогам еженедельного совещания. Премьер добавил, что министерство труда и социальной политики ДНР с начала года выплатило гражданам социальные пособия на сумму порядка 2 миллиардов рублей. Во время совещания также обсудили вопрос восстановления энергетической инфраструктуры республики после обстрелов со стороны Украины и вопрос контроля ценообразования на продовольственные товары. По словам Хоценко, рейды продолжаются, все выявленные факты нарушения прав потребителей отрабатываются совместно с соответствующими органами.
https://ria.ru/20230217/zakon-1852683986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенсия, виталий хоценко, россия, днр, донецкая народная республика, донецкая область, украина
Пенсия, Виталий Хоценко, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донецкая область, Украина
16:39 20.02.2023 (обновлено: 16:45 20.02.2023)
В ДНР выплатили пенсии более чем на десять миллиардов рублей
Премьер ДНР Хоценко: в республике выплатили пенсии более чем на десять миллиардов рублей