https://ria.ru/20230220/pensii-1853199964.html

В ДНР выплатили пенсии более чем на десять миллиардов рублей

В ДНР выплатили пенсии более чем на десять миллиардов рублей - РИА Новости, 20.02.2023

В ДНР выплатили пенсии более чем на десять миллиардов рублей

В ДНР уже выплачено пенсий на сумму более 10 миллиардов рублей, сообщил премьер республики Виталий Хоценко по итогам еженедельного совещания. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:39

2023-02-20T16:39

2023-02-20T16:45

пенсия

виталий хоценко

россия

днр

донецкая народная республика

донецкая область

украина

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. В ДНР уже выплачено пенсий на сумму более 10 миллиардов рублей, сообщил премьер республики Виталий Хоценко по итогам еженедельного совещания. Премьер добавил, что министерство труда и социальной политики ДНР с начала года выплатило гражданам социальные пособия на сумму порядка 2 миллиардов рублей. Во время совещания также обсудили вопрос восстановления энергетической инфраструктуры республики после обстрелов со стороны Украины и вопрос контроля ценообразования на продовольственные товары. По словам Хоценко, рейды продолжаются, все выявленные факты нарушения прав потребителей отрабатываются совместно с соответствующими органами.

https://ria.ru/20230217/zakon-1852683986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

пенсия, виталий хоценко, россия, днр, донецкая народная республика, донецкая область, украина