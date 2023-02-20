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В ДНР выплатили пенсии более чем на десять миллиардов рублей - РИА Новости, 20.02.2023
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В ДНР выплатили пенсии более чем на десять миллиардов рублей
В ДНР выплатили пенсии более чем на десять миллиардов рублей - РИА Новости, 20.02.2023
В ДНР выплатили пенсии более чем на десять миллиардов рублей
В ДНР уже выплачено пенсий на сумму более 10 миллиардов рублей, сообщил премьер республики Виталий Хоценко по итогам еженедельного совещания. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:39
2023-02-20T16:45
пенсия
виталий хоценко
россия
днр
донецкая народная республика
донецкая область
украина
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. В ДНР уже выплачено пенсий на сумму более 10 миллиардов рублей, сообщил премьер республики Виталий Хоценко по итогам еженедельного совещания. Премьер добавил, что министерство труда и социальной политики ДНР с начала года выплатило гражданам социальные пособия на сумму порядка 2 миллиардов рублей. Во время совещания также обсудили вопрос восстановления энергетической инфраструктуры республики после обстрелов со стороны Украины и вопрос контроля ценообразования на продовольственные товары. По словам Хоценко, рейды продолжаются, все выявленные факты нарушения прав потребителей отрабатываются совместно с соответствующими органами.
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пенсия, виталий хоценко, россия, днр, донецкая народная республика, донецкая область, украина
Пенсия, Виталий Хоценко, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донецкая область, Украина
16:39 20.02.2023 (обновлено: 16:45 20.02.2023)
 
В ДНР выплатили пенсии более чем на десять миллиардов рублей

Премьер ДНР Хоценко: в республике выплатили пенсии более чем на десять миллиардов рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. В ДНР уже выплачено пенсий на сумму более 10 миллиардов рублей, сообщил премьер республики Виталий Хоценко по итогам еженедельного совещания.
"На сегодняшний день пенсии выплачены на сумму более 10 миллиардов рублей. Задолженности по пенсиям у нас нет, выплата осуществляется в соответствии с графиком", - написал он в своем телеграм-канале.
Премьер добавил, что министерство труда и социальной политики ДНР с начала года выплатило гражданам социальные пособия на сумму порядка 2 миллиардов рублей.
Во время совещания также обсудили вопрос восстановления энергетической инфраструктуры республики после обстрелов со стороны Украины и вопрос контроля ценообразования на продовольственные товары. По словам Хоценко, рейды продолжаются, все выявленные факты нарушения прав потребителей отрабатываются совместно с соответствующими органами.
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ПенсияВиталий ХоценкоРоссияДНРДонецкая Народная РеспубликаДонецкая областьУкраина
 
 
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