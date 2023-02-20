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ГД может рассмотреть проект об обороте оружия в новых регионах 22 февраля - РИА Новости, 20.02.2023
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ГД может рассмотреть проект об обороте оружия в новых регионах 22 февраля
ГД может рассмотреть проект об обороте оружия в новых регионах 22 февраля - РИА Новости, 20.02.2023
ГД может рассмотреть проект об обороте оружия в новых регионах 22 февраля
Госдума 22 февраля рассмотрит в первом чтении законопроект о регулировании оборота оружия в новых регионах России, сообщил журналистам источник по итогам Совета РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T18:56
2023-02-20T18:56
госдума рф
александр хинштейн
донецкая народная республика
луганская народная республика
общество
херсонская область
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Госдума 22 февраля рассмотрит в первом чтении законопроект о регулировании оборота оружия в новых регионах России, сообщил журналистам источник по итогам Совета Думы. Законопроект внесли главы комитетов Госдумы по безопасности и информационной политике Василий Пискарев и Александр Хинштейн. Инициатива предусматривает, что граждане РФ, зарегистрированные на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, смогут хранить оружие и патроны к нему на основании соответствующих выданных органами внутренних дел Украины, ЛНР и ДНР разрешений на хранение, хранение и ношение, хранение и использование оружия до 1 января 2026 года, в том числе в случае истечения срока действия до этой даты, сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, законопроект регулирует вопросы, связанные с учетом "стажа" владения оружием в целях получения лицензии на приобретение огнестрельного оружия с нарезным стволом в соответствии с законом "Об оружии", также в целях формирования сведений о количестве владельцев оружия на территориях новых регионов РФ определяется срок подачи гражданами заявлений о постановке на учет принадлежащего им оружия. Проект регулирует и частную охранную деятельность на территориях новых регионов. В этих субъектах по истечении 45 рабочих дней со дня вступления в силу закона запрещается осуществление частной охранной деятельности без лицензии по правилам, предусмотренным в РФ. Проектируемыми нормами устанавливается необходимость переоформления в срок не более 45 рабочих дней со дня вступления в силу федерального закона в порядке, установленном законодательством в сфере частной охранной деятельности, документов, подтверждающих статус частного охранника, выданных гражданам РФ на территории этих регионов. При этом такое переоформление предполагается осуществлять без взимания платы.
https://ria.ru/20230217/putin-1852705148.html
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госдума рф, александр хинштейн, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество, херсонская область
Госдума РФ, Александр Хинштейн, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Общество, Херсонская область
18:56 20.02.2023
 
ГД может рассмотреть проект об обороте оружия в новых регионах 22 февраля

Госдума может рассмотреть проект об обороте оружия в новых регионах 22 февраля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Госдума 22 февраля рассмотрит в первом чтении законопроект о регулировании оборота оружия в новых регионах России, сообщил журналистам источник по итогам Совета Думы.
Законопроект внесли главы комитетов Госдумы по безопасности и информационной политике Василий Пискарев и Александр Хинштейн.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 15:35
Путин одобрил распространение законов о соцстраховании на новые регионы
Инициатива предусматривает, что граждане РФ, зарегистрированные на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, смогут хранить оружие и патроны к нему на основании соответствующих выданных органами внутренних дел Украины, ЛНР и ДНР разрешений на хранение, хранение и ношение, хранение и использование оружия до 1 января 2026 года, в том числе в случае истечения срока действия до этой даты, сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, законопроект регулирует вопросы, связанные с учетом "стажа" владения оружием в целях получения лицензии на приобретение огнестрельного оружия с нарезным стволом в соответствии с законом "Об оружии", также в целях формирования сведений о количестве владельцев оружия на территориях новых регионов РФ определяется срок подачи гражданами заявлений о постановке на учет принадлежащего им оружия.
Город Луганск - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
11 февраля, 18:25
Во всех новых российских регионах сформировали военные комендатуры
Проект регулирует и частную охранную деятельность на территориях новых регионов. В этих субъектах по истечении 45 рабочих дней со дня вступления в силу закона запрещается осуществление частной охранной деятельности без лицензии по правилам, предусмотренным в РФ.
Проектируемыми нормами устанавливается необходимость переоформления в срок не более 45 рабочих дней со дня вступления в силу федерального закона в порядке, установленном законодательством в сфере частной охранной деятельности, документов, подтверждающих статус частного охранника, выданных гражданам РФ на территории этих регионов. При этом такое переоформление предполагается осуществлять без взимания платы.
Врач - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 17:44
Минздрав создал департамент по организации медпомощи в новых регионах
 
Госдума РФАлександр ХинштейнДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОбществоХерсонская область
 
 
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