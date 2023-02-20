ГД может рассмотреть проект об обороте оружия в новых регионах 22 февраля
Госдума может рассмотреть проект об обороте оружия в новых регионах 22 февраля
Здание Государственной Думы России. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Госдума 22 февраля рассмотрит в первом чтении законопроект о регулировании оборота оружия в новых регионах России, сообщил журналистам источник по итогам Совета Думы.
Законопроект внесли главы комитетов Госдумы по безопасности и информационной политике Василий Пискарев и Александр Хинштейн.
Инициатива предусматривает, что граждане РФ, зарегистрированные на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, смогут хранить оружие и патроны к нему на основании соответствующих выданных органами внутренних дел Украины, ЛНР и ДНР разрешений на хранение, хранение и ношение, хранение и использование оружия до 1 января 2026 года, в том числе в случае истечения срока действия до этой даты, сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, законопроект регулирует вопросы, связанные с учетом "стажа" владения оружием в целях получения лицензии на приобретение огнестрельного оружия с нарезным стволом в соответствии с законом "Об оружии", также в целях формирования сведений о количестве владельцев оружия на территориях новых регионов РФ определяется срок подачи гражданами заявлений о постановке на учет принадлежащего им оружия.
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Проект регулирует и частную охранную деятельность на территориях новых регионов. В этих субъектах по истечении 45 рабочих дней со дня вступления в силу закона запрещается осуществление частной охранной деятельности без лицензии по правилам, предусмотренным в РФ.
Проектируемыми нормами устанавливается необходимость переоформления в срок не более 45 рабочих дней со дня вступления в силу федерального закона в порядке, установленном законодательством в сфере частной охранной деятельности, документов, подтверждающих статус частного охранника, выданных гражданам РФ на территории этих регионов. При этом такое переоформление предполагается осуществлять без взимания платы.