https://ria.ru/20230220/organizatsiya-1853169876.html
В России признали нежелательной литовскую "Лигу свободных наций"
В России признали нежелательной литовскую "Лигу свободных наций" - РИА Новости, 20.02.2023
В России признали нежелательной литовскую "Лигу свободных наций"
Генеральная прокуратура России признала нежелательной литовскую неправительственную организацию "Лига Свободных Наций", сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:43
2023-02-20T14:43
2023-02-20T14:46
россия
общество
литва
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной литовскую неправительственную организацию "Лига Свободных Наций", сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности незарегистрированной иностранной неправительственной организации, созданной в форме общественно-политического движения Free Nations League ("Лига свободных наций"), Литва", - говорится в сообщении. По информации ведомства, деятельность организации угрожает "основам конституционного строя и безопасности России", а ее руководители, являющиеся гражданами иностранных государств и постоянно проживающие в Литве, Великобритании и Украине, "призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами". Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения НПО в соответствующий перечень.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, литва, генеральная прокуратура рф
Россия, Общество, Литва, Генеральная прокуратура РФ
14:43 20.02.2023 (обновлено: 14:46 20.02.2023)
В России признали нежелательной литовскую "Лигу свободных наций"
Генпрокуратура признала нежелательной литовскую организацию "Лига свободных наций"