https://ria.ru/20230220/organizatsiya-1853169876.html

В России признали нежелательной литовскую "Лигу свободных наций"

В России признали нежелательной литовскую "Лигу свободных наций" - РИА Новости, 20.02.2023

В России признали нежелательной литовскую "Лигу свободных наций"

Генеральная прокуратура России признала нежелательной литовскую неправительственную организацию "Лига Свободных Наций", сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:43

2023-02-20T14:43

2023-02-20T14:46

россия

общество

литва

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной литовскую неправительственную организацию "Лига Свободных Наций", сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности незарегистрированной иностранной неправительственной организации, созданной в форме общественно-политического движения Free Nations League ("Лига свободных наций"), Литва", - говорится в сообщении. По информации ведомства, деятельность организации угрожает "основам конституционного строя и безопасности России", а ее руководители, являющиеся гражданами иностранных государств и постоянно проживающие в Литве, Великобритании и Украине, "призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами". Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения НПО в соответствующий перечень.

https://ria.ru/20230218/zapad-1852779928.html

россия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, литва, генеральная прокуратура рф