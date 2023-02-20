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В Челябинском зоопарке рассказали о драке олених с безрогим оленем - РИА Новости, 20.02.2023
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В Челябинском зоопарке рассказали о драке олених с безрогим оленем
В Челябинском зоопарке рассказали о драке олених с безрогим оленем - РИА Новости, 20.02.2023
В Челябинском зоопарке рассказали о драке олених с безрогим оленем
Северный олень Байкит, обитающий в челябинском зоопарке с ноября 2021 года, в воскресенье сбросил рога, и его тут же "атаковали" две самки совместным боданием,... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T18:22
2023-02-20T18:22
россия
челябинск
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 фев - РИА Новости. Северный олень Байкит, обитающий в челябинском зоопарке с ноября 2021 года, в воскресенье сбросил рога, и его тут же "атаковали" две самки совместным боданием, сообщает в понедельник пресс-служба челябинского зоопарка. "Вчера самец сбросил свою костяную корону и рассчитывал, что самки оценят его преображение… Маковке и Маргаритке тюнинг не понравился и они поспешили выразить своё мнение совместным боданием безрогого Байкита", - говорится в сообщении зоопарка на его странице в соцсети "ВКонтакте". После того, как олень сбрасывает рога, это вызывает у него "некоторый дискомфорт, но не боль", и очень быстро сверху нарастает хрящевая ткань, добавляет зоопарк. В пресс-службе зоопарка РИА Новости пояснили, что северный олень Байкит появился в Челябинском зоопарке в ноябре 2021 года в возрасте 4 месяцев. "Приехал к нам из красноярского зоопарка. В середине апреля 2022 года его соединили с самками Маковкой и Маргариткой", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что период отращивания и окостенения новых рогов занимает у оленей 3-4 месяца.
https://ria.ru/20230207/kosulya-1850176078.html
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россия, челябинск, челябинская область
Россия, Челябинск, Челябинская область
18:22 20.02.2023
 
В Челябинском зоопарке рассказали о драке олених с безрогим оленем

В Челябинском зоопарке сбросившего рога северного оленя попытались забодать две самки

© Фото : Челябинский зоопарк/ВКонтактеСеверный олень Байкит
Северный олень Байкит - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : Челябинский зоопарк/ВКонтакте
Северный олень Байкит
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 20 фев - РИА Новости. Северный олень Байкит, обитающий в челябинском зоопарке с ноября 2021 года, в воскресенье сбросил рога, и его тут же "атаковали" две самки совместным боданием, сообщает в понедельник пресс-служба челябинского зоопарка.
"Вчера самец сбросил свою костяную корону и рассчитывал, что самки оценят его преображение… Маковке и Маргаритке тюнинг не понравился и они поспешили выразить своё мнение совместным боданием безрогого Байкита", - говорится в сообщении зоопарка на его странице в соцсети "ВКонтакте".
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После того, как олень сбрасывает рога, это вызывает у него "некоторый дискомфорт, но не боль", и очень быстро сверху нарастает хрящевая ткань, добавляет зоопарк.
В пресс-службе зоопарка РИА Новости пояснили, что северный олень Байкит появился в Челябинском зоопарке в ноябре 2021 года в возрасте 4 месяцев. "Приехал к нам из красноярского зоопарка. В середине апреля 2022 года его соединили с самками Маковкой и Маргариткой", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что период отращивания и окостенения новых рогов занимает у оленей 3-4 месяца.
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