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Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 20.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/obstrely-1853055703.html
Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 20.02.2023
Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска в понедельник утром за 20 минут выпустили по Донецку 10 снарядов "натовского" калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T08:48
2023-02-20T08:48
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром за 20 минут выпустили по Донецку 10 снарядов "натовского" калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08:15 - н.п. Карловка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм; 08:35 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские силовики выпустили по Донецку за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался, в том числе, и центр города. В администрации города сообщили о повреждении библиотеки, школы, парковой зоны, детского сада. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230220/spetsoperatsiya-1852466616.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика
08:48 20.02.2023
 
Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска за 20 минут выпустили десять снарядов натовского калибра по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром за 20 минут выпустили по Донецку 10 снарядов "натовского" калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08:15 - н.п. Карловка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм; 08:35 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские силовики выпустили по Донецку за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался, в том числе, и центр города. В администрации города сообщили о повреждении библиотеки, школы, парковой зоны, детского сада.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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