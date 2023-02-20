Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска за 20 минут выпустили десять снарядов натовского калибра по Донецку
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ Киевского района Донецка
ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром за 20 минут выпустили по Донецку 10 снарядов "натовского" калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08:15 - н.п. Карловка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм; 08:35 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские силовики выпустили по Донецку за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался, в том числе, и центр города. В администрации города сообщили о повреждении библиотеки, школы, парковой зоны, детского сада.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.