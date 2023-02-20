https://ria.ru/20230220/obstrely-1853055703.html

Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 20.02.2023

Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска в понедельник утром за 20 минут выпустили по Донецку 10 снарядов "натовского" калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T08:48

2023-02-20T08:48

2023-02-20T08:48

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849746389_0:0:3161:1778_1920x0_80_0_0_6849c485969abcbfa20f0fa31aa7fe81.jpg

ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром за 20 минут выпустили по Донецку 10 снарядов "натовского" калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08:15 - н.п. Карловка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм; 08:35 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские силовики выпустили по Донецку за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался, в том числе, и центр города. В администрации города сообщили о повреждении библиотеки, школы, парковой зоны, детского сада. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230220/spetsoperatsiya-1852466616.html

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика