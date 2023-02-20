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Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка
Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 20.02.2023
Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска в 18.30 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило в понедельник представительство... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T18:49
2023-02-20T18:49
2023-02-20T19:02
специальная военная операция на украине
кировский район
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска в 18.30 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.30 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о пяти обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Кировский район, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
18:49 20.02.2023 (обновлено: 19:02 20.02.2023)
Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили пять натовских снарядов по Кировскому району Донецка