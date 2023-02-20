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Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка

Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 20.02.2023

Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска в 18.30 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило в понедельник представительство... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T18:49

2023-02-20T18:49

2023-02-20T19:02

специальная военная операция на украине

кировский район

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донецкая народная республика

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нато

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска в 18.30 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.30 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о пяти обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато