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ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 20.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/obstrel-1853166510.html
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 20.02.2023
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда натовским калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:32
2023-02-20T14:32
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
украина
нато
сцкк
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда натовским калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в посте представительства в его телеграм-канале. О последствиях пока не сообщается. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230220/ssha-1853153488.html
куйбышевский район
донецк
украина
донецкая народная республика
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куйбышевский район, донецк, украина, нато, сцкк, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Украина, НАТО, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Россия
14:32 20.02.2023
 
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки на месте обстрела в Донецке
Осколки на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда натовским калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в посте представительства в его телеграм-канале.
О последствиях пока не сообщается.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкУкраинаНАТОСЦККДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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