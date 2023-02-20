https://ria.ru/20230220/obstrel-1853166510.html

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 20.02.2023

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда натовским калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:32

2023-02-20T14:32

2023-02-20T14:32

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

украина

нато

сцкк

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда натовским калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в посте представительства в его телеграм-канале. О последствиях пока не сообщается. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230220/ssha-1853153488.html

куйбышевский район

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донецкая народная республика

россия

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куйбышевский район, донецк, украина, нато, сцкк, донецкая народная республика, россия