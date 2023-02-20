https://ria.ru/20230220/obstrel-1853127671.html

Украинские военные обстреляли Первомайское, Новоселовку-2 и Марьинку

Украинские военные обстреляли Первомайское, Новоселовку-2 и Марьинку - РИА Новости, 20.02.2023

Украинские военные обстреляли Первомайское, Новоселовку-2 и Марьинку

Украинские войска в понедельник за полтора часа выпустили по Первомайскому, Новоселовке-2 и Марьинке в общей сложности 22 мины и 12 снарядов, сообщили в... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:32

2023-02-20T12:32

2023-02-20T12:32

специальная военная операция на украине

в мире

красногоровка

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за полтора часа выпустили по Первомайскому, Новоселовке-2 и Марьинке в общей сложности 22 мины и 12 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям... 10.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Новоселовка-2: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров; 10.25 - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Марьинка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. В представительстве добавили, что в 10.30 мск и 11.10 мск украинские войска выпустили по Первомайскому 10 мин калибром 120 миллиметров. Кроме того, в 10.05 мск украинские войска произвели по Первомайскому три выстрела из танка. Также украинские войска в 11.05 мск выпустили по Новоселовке-2 пять снарядов калибром 152 миллиметра, в 11.30 мск по Марьинке - четыре мины калибром 120 миллиметров и в 11.40 мск по Майорску - три мины калибром 120 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красногоровка

донецкая народная республика

украина

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в мире, красногоровка, донецкая народная республика, украина, сцкк