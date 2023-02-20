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Украинские военные обстреляли Первомайское, Новоселовку-2 и Марьинку - РИА Новости, 20.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/obstrel-1853127671.html
Украинские военные обстреляли Первомайское, Новоселовку-2 и Марьинку
Украинские военные обстреляли Первомайское, Новоселовку-2 и Марьинку - РИА Новости, 20.02.2023
Украинские военные обстреляли Первомайское, Новоселовку-2 и Марьинку
Украинские войска в понедельник за полтора часа выпустили по Первомайскому, Новоселовке-2 и Марьинке в общей сложности 22 мины и 12 снарядов, сообщили в... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:32
2023-02-20T12:32
специальная военная операция на украине
в мире
красногоровка
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за полтора часа выпустили по Первомайскому, Новоселовке-2 и Марьинке в общей сложности 22 мины и 12 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям... 10.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Новоселовка-2: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров; 10.25 - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Марьинка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. В представительстве добавили, что в 10.30 мск и 11.10 мск украинские войска выпустили по Первомайскому 10 мин калибром 120 миллиметров. Кроме того, в 10.05 мск украинские войска произвели по Первомайскому три выстрела из танка. Также украинские войска в 11.05 мск выпустили по Новоселовке-2 пять снарядов калибром 152 миллиметра, в 11.30 мск по Марьинке - четыре мины калибром 120 миллиметров и в 11.40 мск по Майорску - три мины калибром 120 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красногоровка
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в мире, красногоровка, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красногоровка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
12:32 20.02.2023
 
Украинские военные обстреляли Первомайское, Новоселовку-2 и Марьинку

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 22 мины и 12 снарядов по Первомайскому, Новоселовке-2 и Марьинке

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за полтора часа выпустили по Первомайскому, Новоселовке-2 и Марьинке в общей сложности 22 мины и 12 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям... 10.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Новоселовка-2: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров; 10.25 - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Марьинка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
В представительстве добавили, что в 10.30 мск и 11.10 мск украинские войска выпустили по Первомайскому 10 мин калибром 120 миллиметров. Кроме того, в 10.05 мск украинские войска произвели по Первомайскому три выстрела из танка.
Также украинские войска в 11.05 мск выпустили по Новоселовке-2 пять снарядов калибром 152 миллиметра, в 11.30 мск по Марьинке - четыре мины калибром 120 миллиметров и в 11.40 мск по Майорску - три мины калибром 120 миллиметров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасногоровкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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