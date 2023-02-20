https://ria.ru/20230220/novobakhmutovka-1853072787.html
Украинские войска выпустили 24 боеприпаса по Новобахмутовке
Украинские войска выпустили 24 боеприпаса по Новобахмутовке - РИА Новости, 20.02.2023
Украинские войска выпустили 24 боеприпаса по Новобахмутовке
Украинские войска за 40 минут выпустили по Новобахмутовке 14 снарядов калибром 152 и 122 миллиметра и 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T09:56
2023-02-20T09:56
2023-02-20T09:56
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили по Новобахмутовке 14 снарядов калибром 152 и 122 миллиметра и 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 08.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 08.40 - населенный пункт Розовка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. В представительстве добавили, что в 9.00 украинские войска выпустили по Новобахмутовке еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а в 9.15 по населенному пункту Пески - семь мин калибром 120 миллиметров.
https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили 24 боеприпаса по Новобахмутовке
Украинские войска выпустили 14 снарядов и десять мин по Новобахмутовке