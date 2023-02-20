https://ria.ru/20230220/novobakhmutovka-1853072787.html

Украинские войска выпустили 24 боеприпаса по Новобахмутовке

Украинские войска выпустили 24 боеприпаса по Новобахмутовке - РИА Новости, 20.02.2023

Украинские войска выпустили 24 боеприпаса по Новобахмутовке

Украинские войска за 40 минут выпустили по Новобахмутовке 14 снарядов калибром 152 и 122 миллиметра и 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T09:56

2023-02-20T09:56

2023-02-20T09:56

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили по Новобахмутовке 14 снарядов калибром 152 и 122 миллиметра и 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 08.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 08.40 - населенный пункт Розовка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. В представительстве добавили, что в 9.00 украинские войска выпустили по Новобахмутовке еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а в 9.15 по населенному пункту Пески - семь мин калибром 120 миллиметров.

https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины