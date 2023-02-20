Премьер Нидерландов Рютте рассказал, когда Киев получит Patriot
Премьер Нидерландов Рютте обещал, что Киев получит Patriot минимум через два месяца
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот"
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот". Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Киев получит систему ПВО Patriot от Нидерландов минимум через два месяца, сейчас в Нидерландах происходит обучение украинских военных, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
В конце января Нидерланды объявили о намерении поставить Киеву две пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты.
Рютте также заявил, что вопрос возможности обучения украинских пилотов в Нидерландах рассматривается, однако он не может ответить на него сейчас, так как этот ответ может быть "частью широкого решения". "Лучше сохранять тишину, пока решение не будет окончательно принято", - добавил он.
Владимир Зеленский провёл ранее встречу с Рютте в Киеве, на которой стороны обсудили военную помощь Украине. Украинские власти неоднократно призывали западных партнеров предоставить Киеву боевую авиацию. Рютте заявил, что пока не готов предметно обсуждать с Зеленским "авиационную коалицию". Под коалицией подразумевают объединение стран, готовых предоставить истребители.
Ранее сообщалось, что власти Нидерландов анонсировали помощь Украине в 2023 году на 2,5 миллиарда евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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