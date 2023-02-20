https://ria.ru/20230220/niderlandy-1853113849.html

Премьер Нидерландов Рютте рассказал, когда Киев получит Patriot

Премьер Нидерландов Рютте рассказал, когда Киев получит Patriot - РИА Новости, 20.02.2023

Премьер Нидерландов Рютте рассказал, когда Киев получит Patriot

Киев получит систему ПВО Patriot от Нидерландов минимум через два месяца, сейчас в Нидерландах происходит обучение украинских военных, заявил премьер-министр... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T11:54

2023-02-20T11:54

2023-02-20T11:54

в мире

нидерланды

киев

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владимир зеленский

марк рютте

нато

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Киев получит систему ПВО Patriot от Нидерландов минимум через два месяца, сейчас в Нидерландах происходит обучение украинских военных, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. В конце января Нидерланды объявили о намерении поставить Киеву две пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты. "Это произойдет минимум через два месяца и будет сделано вместе с США и Германией. Сейчас происходит обучение персонала в Нидерландах, поскольку украинским солдатам нужно время, чтобы управлять этими системами", - заявил он в интервью украинскому изданию "Европейская правда". Рютте также заявил, что вопрос возможности обучения украинских пилотов в Нидерландах рассматривается, однако он не может ответить на него сейчас, так как этот ответ может быть "частью широкого решения". "Лучше сохранять тишину, пока решение не будет окончательно принято", - добавил он. Владимир Зеленский провёл ранее встречу с Рютте в Киеве, на которой стороны обсудили военную помощь Украине. Украинские власти неоднократно призывали западных партнеров предоставить Киеву боевую авиацию. Рютте заявил, что пока не готов предметно обсуждать с Зеленским "авиационную коалицию". Под коалицией подразумевают объединение стран, готовых предоставить истребители. Ранее сообщалось, что власти Нидерландов анонсировали помощь Украине в 2023 году на 2,5 миллиарда евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230213/patriot-1851648507.html

https://ria.ru/20230218/oruzhie-1852868180.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нидерланды, киев, украина, сергей лавров, владимир зеленский, марк рютте, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )