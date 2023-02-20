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Премьер Нидерландов Рютте рассказал, когда Киев получит Patriot - РИА Новости, 20.02.2023
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Премьер Нидерландов Рютте рассказал, когда Киев получит Patriot
Премьер Нидерландов Рютте рассказал, когда Киев получит Patriot - РИА Новости, 20.02.2023
Премьер Нидерландов Рютте рассказал, когда Киев получит Patriot
Киев получит систему ПВО Patriot от Нидерландов минимум через два месяца, сейчас в Нидерландах происходит обучение украинских военных, заявил премьер-министр... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T11:54
2023-02-20T11:54
в мире
нидерланды
киев
украина
сергей лавров
владимир зеленский
марк рютте
нато
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Киев получит систему ПВО Patriot от Нидерландов минимум через два месяца, сейчас в Нидерландах происходит обучение украинских военных, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. В конце января Нидерланды объявили о намерении поставить Киеву две пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты. "Это произойдет минимум через два месяца и будет сделано вместе с США и Германией. Сейчас происходит обучение персонала в Нидерландах, поскольку украинским солдатам нужно время, чтобы управлять этими системами", - заявил он в интервью украинскому изданию "Европейская правда". Рютте также заявил, что вопрос возможности обучения украинских пилотов в Нидерландах рассматривается, однако он не может ответить на него сейчас, так как этот ответ может быть "частью широкого решения". "Лучше сохранять тишину, пока решение не будет окончательно принято", - добавил он. Владимир Зеленский провёл ранее встречу с Рютте в Киеве, на которой стороны обсудили военную помощь Украине. Украинские власти неоднократно призывали западных партнеров предоставить Киеву боевую авиацию. Рютте заявил, что пока не готов предметно обсуждать с Зеленским "авиационную коалицию". Под коалицией подразумевают объединение стран, готовых предоставить истребители. Ранее сообщалось, что власти Нидерландов анонсировали помощь Украине в 2023 году на 2,5 миллиарда евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230213/patriot-1851648507.html
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в мире, нидерланды, киев, украина, сергей лавров, владимир зеленский, марк рютте, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Нидерланды, Киев, Украина, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Марк Рютте, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
11:54 20.02.2023
 
Премьер Нидерландов Рютте рассказал, когда Киев получит Patriot

Премьер Нидерландов Рютте обещал, что Киев получит Patriot минимум через два месяца

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот"
Американские зенитные ракетные комплексы Пэтриот - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот". Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Киев получит систему ПВО Patriot от Нидерландов минимум через два месяца, сейчас в Нидерландах происходит обучение украинских военных, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
В конце января Нидерланды объявили о намерении поставить Киеву две пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 11:53Специальная военная операция на Украине
Экс-глава Пентагона заявил, что поставлять Patriot на Украину уже поздно
"Это произойдет минимум через два месяца и будет сделано вместе с США и Германией. Сейчас происходит обучение персонала в Нидерландах, поскольку украинским солдатам нужно время, чтобы управлять этими системами", - заявил он в интервью украинскому изданию "Европейская правда".
Рютте также заявил, что вопрос возможности обучения украинских пилотов в Нидерландах рассматривается, однако он не может ответить на него сейчас, так как этот ответ может быть "частью широкого решения". "Лучше сохранять тишину, пока решение не будет окончательно принято", - добавил он.
Владимир Зеленский провёл ранее встречу с Рютте в Киеве, на которой стороны обсудили военную помощь Украине. Украинские власти неоднократно призывали западных партнеров предоставить Киеву боевую авиацию. Рютте заявил, что пока не готов предметно обсуждать с Зеленским "авиационную коалицию". Под коалицией подразумевают объединение стран, готовых предоставить истребители.
Ранее сообщалось, что власти Нидерландов анонсировали помощь Украине в 2023 году на 2,5 миллиарда евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
18 февраля, 16:31
Кулеба обсудил с главами МИД G7 "быстрые поставки" оружия Украине
 
В миреНидерландыКиевУкраинаСергей ЛавровВладимир ЗеленскийМарк РюттеНАТОПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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