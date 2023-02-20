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Суд в Донецке рассмотрел дело несовершеннолетней наводчицы СБУ - РИА Новости, 20.02.2023
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Суд в Донецке рассмотрел дело несовершеннолетней наводчицы СБУ
Суд в Донецке рассмотрел дело несовершеннолетней наводчицы СБУ - РИА Новости, 20.02.2023
Суд в Донецке рассмотрел дело несовершеннолетней наводчицы СБУ
Административное дело о помещении в центр временного содержания несовершеннолетней жительницы Донбасса, направлявшей украинским военным координаты мест... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T20:35
2023-02-20T22:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецк
донбасс
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Административное дело о помещении в центр временного содержания несовершеннолетней жительницы Донбасса, направлявшей украинским военным координаты мест дислокации российских военнослужащих, рассмотрено на закрытом судебном заседании в Макеевке (ДНР), сообщил РИА Новости представитель суда. По его словам, к своим сообщениям подсудимая добавляла призывы к нанесению артиллерийских ударов по переданным координатам, сбором которых занимается Служба безопасности Украины. В соответствии с административным законодательством РФ, гражданка будет помещена в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Ростовской области.
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в мире, россия, донецк, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецк, Донбасс
20:35 20.02.2023 (обновлено: 22:00 20.02.2023)
 
Суд в Донецке рассмотрел дело несовершеннолетней наводчицы СБУ

Суд: несовершеннолетняя наводчица СБУ собирала данные о военных в ДНР для нацистских групп

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Административное дело о помещении в центр временного содержания несовершеннолетней жительницы Донбасса, направлявшей украинским военным координаты мест дислокации российских военнослужащих, рассмотрено на закрытом судебном заседании в Макеевке (ДНР), сообщил РИА Новости представитель суда.
"Девушка выявляла места, где расквартированы российские военные, и направляла информацию с привязками к местности в проукраинские нацистские группы в интернете", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к своим сообщениям подсудимая добавляла призывы к нанесению артиллерийских ударов по переданным координатам, сбором которых занимается Служба безопасности Украины.
В соответствии с административным законодательством РФ, гражданка будет помещена в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Ростовской области.
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