https://ria.ru/20230220/navodchitsa-1853282346.html

Суд в Донецке рассмотрел дело несовершеннолетней наводчицы СБУ

Суд в Донецке рассмотрел дело несовершеннолетней наводчицы СБУ - РИА Новости, 20.02.2023

Суд в Донецке рассмотрел дело несовершеннолетней наводчицы СБУ

Административное дело о помещении в центр временного содержания несовершеннолетней жительницы Донбасса, направлявшей украинским военным координаты мест... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T20:35

2023-02-20T20:35

2023-02-20T22:00

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Административное дело о помещении в центр временного содержания несовершеннолетней жительницы Донбасса, направлявшей украинским военным координаты мест дислокации российских военнослужащих, рассмотрено на закрытом судебном заседании в Макеевке (ДНР), сообщил РИА Новости представитель суда. По его словам, к своим сообщениям подсудимая добавляла призывы к нанесению артиллерийских ударов по переданным координатам, сбором которых занимается Служба безопасности Украины. В соответствии с административным законодательством РФ, гражданка будет помещена в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Ростовской области.

https://ria.ru/20230202/zaderzhanie-1849141644.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, донецк, донбасс