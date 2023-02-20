https://ria.ru/20230220/navodchitsa-1853282346.html
Суд в Донецке рассмотрел дело несовершеннолетней наводчицы СБУ
Суд в Донецке рассмотрел дело несовершеннолетней наводчицы СБУ - РИА Новости, 20.02.2023
Суд в Донецке рассмотрел дело несовершеннолетней наводчицы СБУ
Административное дело о помещении в центр временного содержания несовершеннолетней жительницы Донбасса, направлявшей украинским военным координаты мест... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T20:35
2023-02-20T20:35
2023-02-20T22:00
специальная военная операция на украине
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донбасс
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Административное дело о помещении в центр временного содержания несовершеннолетней жительницы Донбасса, направлявшей украинским военным координаты мест дислокации российских военнослужащих, рассмотрено на закрытом судебном заседании в Макеевке (ДНР), сообщил РИА Новости представитель суда. По его словам, к своим сообщениям подсудимая добавляла призывы к нанесению артиллерийских ударов по переданным координатам, сбором которых занимается Служба безопасности Украины. В соответствии с административным законодательством РФ, гражданка будет помещена в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Ростовской области.
https://ria.ru/20230202/zaderzhanie-1849141644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецк, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецк, Донбасс
20:35 20.02.2023 (обновлено: 22:00 20.02.2023)
Суд в Донецке рассмотрел дело несовершеннолетней наводчицы СБУ
Суд: несовершеннолетняя наводчица СБУ собирала данные о военных в ДНР для нацистских групп